致全市广大新闻工作者的慰问信

在党的十九届六中全会隆重召开的重要时刻，在全市上下深入学习贯彻省第十一次党代会和市第十二次党代会精神之际，我们迎来了第22个中国记者节。在此，谨向各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者致以节日的祝贺，向长期关心支持洛阳新闻事业的社会各界人士表示衷心感谢！

各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者：

在党的十九届六中全会隆重召开的重要时刻，在全市上下深入学习贯彻省第十一次党代会和市第十二次党代会精神之际，我们迎来了第22个中国记者节。在此，谨向各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者致以节日的祝贺，向长期关心支持洛阳新闻事业的社会各界人士表示衷心感谢！

今年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。一年来，全市新闻战线牢记使命、不负重托，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，围绕“奋斗百年路启航新征程”这一主题主线，紧贴黄河流域生态保护和高质量发展、促进中部地区崛起等国家战略，积极贯彻落实省委战略部署、市委决策要求，全方位报道河洛大地发展新气象，多角度呈现河洛儿女生活新面貌，成为新时代洛阳发展的记录者、见证者、参与者。尤为欣喜的是，广大新闻工作者牢牢把握舆论工作主动权，聚焦乡村振兴、“万人助万企”、项目建设、平台城市建设、防疫防汛等经济社会民生话题，不断拓展新闻舆论阵地，创新传播形式和传播载体，用生动的笔触、鲜活的镜头、全媒体的视角，推出了一大批有思想、有温度、有品质的新闻力作和融媒体“爆款”，为副中心城市建设提供了坚定的舆论支持、凝聚了强大的精神力量。

放歌新时代，逐梦新征程。市第十二次党代会发出“重振洛阳辉煌”的号召，确立“以创新引领发展”的主战略，进一步明确了“建强副中心、形成增长极”的目标任务。立足新起点，舆论生态、媒体格局、传播技术都在发生深刻变化，宣传思想工作要围绕中心、服务大局，比以往任何时期都更需要创新、更依赖创新。希望各驻洛新闻单位和广大新闻工作者因势而谋、应势而动、顺势而为，把贯彻落实省、市党代会精神与贯彻落实党中央系列部署结合起来，与推动实际工作结合起来，用创新的理念、创新的手段，把关注焦点、工作重心、资源配置更多转移到互联网这个主战场上来，着力做好媒体融合这篇“大文章”。要突出移动端、视频化、交互性，发挥好移动端传播作用，开展分众化传播，特别是要从青年受众视角出发，创新表达方式、传播方式，加快构建网络公共平台新媒体矩阵，实现宣传效果最大化,为建设青年友好型城市营造良好氛围，努力在现代化建设新征程中讲好重振辉煌的洛阳故事。

祝同志们节日快乐、工作顺利、身体健康、阖家幸福！

中共洛阳市委宣传部

洛阳市新闻工作者协会

2021年11月8日