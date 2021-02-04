洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

数字赋能社区创建 洛龙区元华国际小区业主有了“专属管家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 12:53

　　“冯师傅，这是您在小程序下单买的东西，您清点一下。”5日一早，在洛龙区开元路街道天元社区元华国际小区，物业客服经理马明玉把一些新鲜蔬菜和几袋预包装食品送到了业主冯建国的家门口。

　　69岁的冯建国是一名独居老人，自从得知小区物业公司开发了一款小程序，只要手机下单，就能送货上门，他就经常进行“云买菜”。对于这项服务，他连称“方便”！

　　当天上午，该小区业主张雅荣来到物业公司，咨询小程序的用法。听完工作人员按步骤详细讲解，她直接下单购买了一些蔬菜和调味品。“我看邻居经常买东西，都是物业管家送货上门，我也想试试。”她笑着说。

　　元华国际小区物业公司负责人寿嘉豪介绍，为了方便业主足不出户就买到物美价廉的生活用品，今年年初他们开发了这款小程序，业主当日下单，次日上午物业公司工作人员就会将其订购的物品送到家门口。

　　“小程序上的供货商是我市的大型商超，商品质量有保证，且价格较低。”寿嘉豪说，如果业主发现配送的商品有瑕疵，当天就能进行退换。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    几分秋色 几份采撷

    又是一年秋意晚

    秋叶书香

    额尔古纳湿地
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605