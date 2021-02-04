数字赋能社区创建 洛龙区元华国际小区业主有了“专属管家”

“冯师傅，这是您在小程序下单买的东西，您清点一下。”5日一早，在洛龙区开元路街道天元社区元华国际小区，物业客服经理马明玉把一些新鲜蔬菜和几袋预包装食品送到了业主冯建国的家门口。

“冯师傅，这是您在小程序下单买的东西，您清点一下。”5日一早，在洛龙区开元路街道天元社区元华国际小区，物业客服经理马明玉把一些新鲜蔬菜和几袋预包装食品送到了业主冯建国的家门口。

69岁的冯建国是一名独居老人，自从得知小区物业公司开发了一款小程序，只要手机下单，就能送货上门，他就经常进行“云买菜”。对于这项服务，他连称“方便”！

当天上午，该小区业主张雅荣来到物业公司，咨询小程序的用法。听完工作人员按步骤详细讲解，她直接下单购买了一些蔬菜和调味品。“我看邻居经常买东西，都是物业管家送货上门，我也想试试。”她笑着说。

元华国际小区物业公司负责人寿嘉豪介绍，为了方便业主足不出户就买到物美价廉的生活用品，今年年初他们开发了这款小程序，业主当日下单，次日上午物业公司工作人员就会将其订购的物品送到家门口。

“小程序上的供货商是我市的大型商超，商品质量有保证，且价格较低。”寿嘉豪说，如果业主发现配送的商品有瑕疵，当天就能进行退换。