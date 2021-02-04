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洛龙区真情服务推动企业发展“三级跳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 08:44

　　日前，位于洛龙区高新技术产业区的洛阳仟星工贸有限公司(简称仟星工贸)新能源电动汽车动力电源箱项目建设正酣，随着多套涂装设备陆续到位，该项目预计年内实现投产，加速推动洛阳新能源汽车产业蓬勃发展。

　　作为洛龙区“三个一批”活动的重点组成部分，该项目有望在今年实现当年开工、当年投产，为我市坚持“项目为王”增添新的注脚。

　　“这可是我们企业第一次有了自己的生产车间。”看着一天一个新模样的厂房，仟星工贸副总经理马战强喜上眉梢。

　　仟星工贸是一家从事汽车动力电源箱生产20多年的企业，以前一直租赁厂房生产。其产品除了供应中航锂电等知名新能源企业外，还大规模应用在宇通、金龙等整车生产企业中。借着近两年新能源产业的春风，该企业生产规模不断扩大，这才有了修建厂房的念头。

　　马战强把建设厂房比作企业发展的第一级跳跃。

　　此前，由于土地问题，该企业总投资3.5亿元的年产2万套新能源电动汽车锂电池动力电源箱项目受到一定阻碍。在“万人助万企”活动中，洛龙区群策群力，积极为企业解决“卡脖子”问题，第一时间为企业调整出地块，解决了仟星工贸的工艺布局问题。

　　今年以来，我市开启新一轮更深层次“三大改造”，为企业的第二级跳跃奠定了基础。

　　在此次项目建设中，仟星工贸扩大生产规模，同时大力推进“三大改造”，在生产中积极应用生产软件，并引进多台焊接机器人，使生产实现了图纸电子化和部分工序无人化。后期，随着涂装设备的到位，项目规划建设的绿色改造也将持续展开。在这一过程中，政府为企业派出行业专家上门服务，为其后续改造“把脉问诊”。

　　“原来是我们到处上门找人要方案，现在是政府安排现场解决问题，速度非常快，真是令人感觉很温暖。”马战强说。

　　企业的第三级跳跃也蓄势待发。根据规划，仟星工贸准备与我市其他新能源企业加强联动，在生产汽车动力电源箱的基础上，引进相关工业设计，通过进一步拉长产业链条，打造技术含量更高的产品，让企业发展动力更足。

　　随着项目建设进入尾声，相信这一企业“三级跳”很快就会到来。(记者 陈曦 通讯员 苟华云 顿超)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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