偃师警方将在医院设立治安室 加强医院院区及其周边巡防力度

2日，洛阳市公安局偃师分局、偃师区人民医院签署“警医共建”协议，双向“开辟”绿色通道，全力保障民警身心健康、维护医院医疗秩序。

2日，洛阳市公安局偃师分局、偃师区人民医院签署“警医共建”协议，双向“开辟”绿色通道，全力保障民警身心健康、维护医院医疗秩序。

根据协议，公安民警凭《人民警察证》，职工、辅警凭工作证明可在偃师区人民医院优先挂号、优先就诊。该院将为因公负伤和急危重症就诊公安民警、职工、辅警等紧急医疗救治开辟“绿色通道”，定期开展会诊、巡诊、健康教育、急救知识培训和讲座等医疗服务，提升广大公安民警、职工、辅警增强身心健康保护意识，必要时派出医疗专家组，为执行重大安全保卫任务和长期坚守基层一线以及艰苦边远地区的公安民警、职工、辅警提供送医上门服务。

偃师分局在严厉打击侵害医务人员、患者人身安全及扰乱医疗机构秩序的违法犯罪活动的同时，还将快速有效处置侮辱、威胁、殴打医务人员，非法限制医务人员人身自由等违法犯罪行为。同时，在医院设立治安室，加强医院院区及其周边的巡防力度，维护好医院及其周边地区的交通秩序和治安秩序，确保医疗工作正常开展；加强对医院内部治安保卫工作的指导，不断提高医务人员法治和安全防范意识。（洛报融媒记者 申利超 杨凤轩 通讯员 姚红艳 文/图）