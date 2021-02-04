洛阳各校将继续实行校园封闭式管理 高校师生非必要不离校

昨日上午，全市教育系统2021年秋冬季疫情防控工作视频会议召开。按照省教育厅相关要求，我市对各学校秋冬季疫情防控工作进行了部署；根据省疫情防控指挥部的安排，预计12月底前，全省3岁至11岁无接种禁忌儿童将完成新冠疫苗接种；各校将继续实行校园封闭式管理，高校师生非必要不离校。

昨日上午，全市教育系统2021年秋冬季疫情防控工作视频会议召开。按照省教育厅相关要求，我市对各学校秋冬季疫情防控工作进行了部署；根据省疫情防控指挥部的安排，预计12月底前，全省3岁至11岁无接种禁忌儿童将完成新冠疫苗接种；各校将继续实行校园封闭式管理，高校师生非必要不离校。

【关键词】做好防护

“近期，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，国内多地发生关联疫情，疫情防控形势越发紧张，教育系统疫情防控工作再一次面临严峻考验。”市教育局相关负责人说。

“本轮疫情传播速度更快、波及范围更广、病毒隐蔽性更强，提醒洛阳广大师生上下学时，一定要戴好口罩，乘坐公共交通工具做好个人防护，学生也要监督家长做好防护，守护好校园安全、师生安全。”该负责人说。

为筑牢防护网，各校将全面筛查国庆节以后来自或到过近期发生疫情地区的师生、员工信息，分类精准掌握其健康状况、行程轨迹，落实好因病缺勤追踪登记、外出请假报备及零报告、日报告制度。

该负责人建议，洛阳师生要严格遵守防疫规定，非必要不出省、不跨市县，确需外出的要严格报备手续，出省返洛后应主动进行一次核酸检测；若出现发热、咳嗽、咽痛等不适症状，要及时向学校报告，尽快到医疗机构排查诊治；就医途中应全程戴口罩，避免乘坐公共交通工具。