居民家中失火 洛阳老城区民警冒着浓烟将火扑灭

10月31日下午，老城区北大街一居民家中阳台失火，辖区派出所民警接警后赶到现场，冒着浓烟将火扑灭，保护了群众的生命和财产安全。

10月31日下午，老城区北大街一居民家中阳台失火，辖区派出所民警接警后赶到现场，冒着浓烟将火扑灭，保护了群众的生命和财产安全。

当日16时许，老城公安分局西北隅派出所接到辖区火灾警情。西北隅派出所教导员董伟带着民警和协勤队员赶到现场看到，失火地点位于北大街与同化街交叉口附近一栋居民楼四楼。

“当时火势较大，阳台处浓烟滚滚。”董伟说，他们进入居民家中看到，一名30多岁的男子正急忙用水盆端水灭火，因火势较大，无济于事。

董伟说，经过排查发现，起火点位于阳台处，堆放的半米多高空纸盒着火，所幸火势未蔓延至卧室。

随后，董伟带人来到楼下，从小区物业和一家餐馆借来灭火器，跑到楼上救火。董伟和协勤队员白留伟冒着浓烟进入阳台，对准着火点灭火，火势得到控制后，他们的口罩被熏得黑乎乎的。辖区消防部门赶到现场后，将纸盒清理出来，并将零星余火全部扑灭。

民警说，经初步判断，火情由阳台上堆放的空纸盒着火引起，详细情况正在进一步调查。民警提醒，秋冬季节，天气寒冷、干燥，是火灾频繁发生的高峰季节，大家一定要注意消防安全，切忌在小区楼道、门厅等公共区域放置杂物，以免引发火灾，阻挡逃生通道，特别要做好燃气、电器等的隐患防范工作。(记者 余子愚 通讯员 李保宏)