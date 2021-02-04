学习贯彻市第十二次党代会精神 谱写新时代检察事业发展新篇章

市第十二次党代会召开后，洛阳检察机关迅速行动，逐级精心部署学习贯彻市党代会精神，先后通过党组(扩大)会议、党组中心组理论学习会议、全体干警大会、各部门周例会等对市党代会精神进行学习领会、深入研讨。

市第十二次党代会召开后，洛阳检察机关迅速行动，逐级精心部署学习贯彻市党代会精神，准确领悟精神实质，以实际行动推动党代会精神在全市检察机关落地生根、开花结果。

市院党组(扩大)会议“学精神”

“学习好、宣传好、贯彻好、落实好市第十二次党代会精神和各项决策部署，是当前和今后一个时期全市检察机关的一项重要政治任务。”市检察院党组书记、检察长吴志军在市检察院党组(扩大)会议上强调。

日前，洛阳市人民检察院召开党组(扩大)会议，传达学习市第十二次党代会精神，研究贯彻落实措施。

吴志军传达了市第十二次党代会精神，并结合洛阳检察工作实际，就深入学习贯彻党代会精神提出要求：全市检察机关要切实提升政治站位，充分认识此次会议的重要意义，认真学习、深入领会，围绕新发展阶段洛阳发展的重大使命和主要目标，做好“结合” “转化”、贯彻落实文章，切实把市党代会精神转化为加快推进洛阳检察工作高质量发展的生动实践。

涧西区院全体干警“学精神”

日前，洛阳市涧西区人民检察院召开全体干警大会，专题传达学习市第十二次党代会精神。

“市第十二次党代会全面总结了五年来洛阳各项事业发展所取得的主要成绩，并为未来五年乃至更长一段时期洛阳的全面发展绘就了时间表、路线图、任务书。”涧西院党组书记、代检察长石笑飞在会上强调。

就下一步贯彻落实市党代会精神，石笑飞指出，要找准工作着力点，全力服务中心大局，对标对表洛阳新发展阶段的使命和目标，积极践行“为大局服务、为人民司法”理念，围绕制造业高质量发展、文旅融合、民营经济发展等相关领域，找准检察工作服务大局的切入点和结合点，为助力经济社会高质量发展贡献检察智慧和检察力量。

西工区院各部门周例会“学精神”

日前，洛阳市西工区人民检察院迅速掀起学习贯彻市第十二次党代会精神热潮，各部门通过周例会认真学习，院党组书记、检察长李光会参加学习，并就学习贯彻落实市十二次党代会精神提出要求。

要深入研究谋划，全面贯彻落实。各部门要立足部门实际，研究制定具体贯彻落实方案，持续深入开展“万人助万企”“四官下社区”“我为群众办实事”活动，把好事办好，实事办实，推动教育整顿和党史学习教育取得新进展新成效。

要弘扬实干作风，抓好重点工作。要切实振奋精神，鼓足干劲，加大工作力度，要用心用力、集中攻坚重点工作，抓紧研究召开重点业务推进会，着力补短板，强弱项。（通讯员/刘晗）