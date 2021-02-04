巩固拓展脱贫成果 有效衔接乡村振兴——访市乡村振兴局党组书记、局长姬素娟

“市第十二次党代会明确指出，巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村振兴的首要任务。这要求我们，必须坚决摒弃撤摊子、甩包袱、歇歇脚的念头，必须坚决守住不发生规模性返贫的底线。”市乡村振兴局党组书记、局长姬素娟在接受采访时表示，全市乡村振兴系统将坚持把减贫战略和工作体系纳入乡村振兴总体部署，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，在做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中让乡亲们的日子越过越红火。

“市第十二次党代会明确指出，巩固拓展脱贫攻坚成果是推进乡村振兴的首要任务。这要求我们，必须坚决摒弃撤摊子、甩包袱、歇歇脚的念头，必须坚决守住不发生规模性返贫的底线。”市乡村振兴局党组书记、局长姬素娟在接受采访时表示，全市乡村振兴系统将坚持把减贫战略和工作体系纳入乡村振兴总体部署，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，在做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中让乡亲们的日子越过越红火。

躬身入局强化责任落实。严格落实党委政府主体责任、部门分工责任、帮扶责任和监管责任，延续好脱贫攻坚期形成的好机制、好方法，传承发扬连续作战、敢打硬仗、能打胜仗的作风，知责于心、担责于身、履责于行，确保中央和省委、市委决策部署条条落实、件件落地、事事见效。

不折不扣强化政策落实。过渡期内保持主要帮扶政策总体稳定、有效衔接，在新政策出台前，原有政策一律不能退、力度不能减。聚焦教育、健康、住房、饮水及社会保障等方面，加强帮扶政策解读和宣传，让帮扶政策家喻户晓、落地见效，充分惠及脱贫地区、脱贫人口和监测对象。

精准施策强化工作落实。加强防止返贫动态监测和帮扶，落实农村低收入人口常态化帮扶机制，特别是对遭受暴雨洪涝灾害的农村群众要应纳尽纳、精准帮扶。扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持，支持脱贫地区发展特色产业，优化帮带模式，实现持续稳定增收。大力促进脱贫人口和监测对象稳定就业，提高技能培训率、持证上岗率，发挥帮带企业、扶贫车间作用，吸纳脱贫人口就近就业，完善政策支持返乡创业。加快推进灾后恢复重建，倒排工期、挂图作战，确保11月底前受损基础设施和公共服务项目全部完成恢复重建。

注重运营提升巩固成效。把巩固“两不愁三保障”和饮水安全成效作为工作重点，及时关注农村居民收入变化、脱贫户人均纯收入及收入结构变化情况等，切实加强对扶贫项目资产的运营管理、维护监督，确保充分发挥效益。以乡村运营为抓手推进乡村建设，引入高水平运营团队，盘活乡村资源，改善人居环境，带动乡村升值，着力实现一二三产业深度融合、生产生活生态“三生同步”、产业教育文旅“三位一体”，奋力在乡村振兴新征程中再立新功、再创佳绩。（记者 白云飞 通讯员 刘慧超）