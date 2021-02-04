建强新孟津 添彩副中心 在重振洛阳辉煌中当好排头兵——访孟津区委书记杨劭春

“孟津区将把学习贯彻市第十二次党代会精神作为重要政治任务，奋力开创发展新局面，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出更大贡献。”日前，孟津区委书记杨劭春在接受记者采访时表示。

“孟津区将把学习贯彻市第十二次党代会精神作为重要政治任务，奋力开创发展新局面，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出更大贡献。”日前，孟津区委书记杨劭春在接受记者采访时表示。

站位大局勇担当。积极融入黄河流域生态保护和高质量发展大局，坚持以建设洛阳都市圈极核新兴功能区为统领，全力打造创新转型新高地、黄河文旅精品带、乡村振兴引领区、宜居宜业幸福城，确保到2025年经济总量达到830亿元，成为洛阳发展的核心增长极。

创新引领聚优势。坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年，充分放大孟津在构建新格局中的开放门户优势、在践行新理念中的生态环境优势、在扩大新需求中的特色产业优势、在迈上新征程中的政治生态优势，推动产业结构加速调整、创新能力明显增强、综合实力大幅跃升。

做好孟津“八篇文章”。做好产业转型文章，加快构建“213”现代产业体系，确保到2025年建成2000亿级现代高端石化产业基地，形成规模超300亿元的先进装备制造产业集群，打造百亿级新材料产业集群。做好城镇提质文章，构建“一核带两极，两廊联三轴”城镇发展新格局，服务推动呼南高铁豫西通道等项目建设，加快城市有机更新，配齐配优教育、卫生、文体等设施。做好乡村振兴文章，以叫响“菜篮子”“米袋子”“果盘子”“肉案子”“奶瓶子”擦亮孟津现代农业示范区品牌，以“村里村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿，厕所污水一并治理，清洁家园人人出力”为指引打造全域美丽乡村。做好改革创新文章，做好区划调整“后半篇文章”，推进产业集聚区改革等，建立深度融合的技术创新体系。做好文旅融合文章，加快卫坡文旅等项目建设，做好“老家老庄、老院老墙、老屋老房、老事老样、老物老墓、老爹老娘”文章，打好黄河文化牌。做好治黄兴黄文章，加强生态保护与修复，深入推进污染防治，大力推动绿色低碳发展。做好民生改善文章，实施“安心、暖心、舒心”工程，强化普惠性、基础性、兜底性民生建设，全面提质15分钟“阅读圈”“健身圈”等。做好党建引领文章，恪守绝对忠诚的政治品格，锻造堪当重任的干部队伍，筑牢全面过硬的战斗堡垒，巩固风清气正的政治生态，打造坚强有力的领导体系，为建设现代化新孟津提供坚强保障。（记者 李三旺 王艳杰 通讯员 关晓萌）