市委召开专题会议 研究部署这些重点工作

24日，市委书记江凌主持召开市委专题会议，安排部署当前重点工作，研究开发区改革、年度综合考核和洛阳机场建设等工作。

市委召开专题会议，部署当前重点工作

研究开发区改革、综合考核和洛阳机场建设工作

江凌主持 杨骁等参加

24日，市委书记江凌主持召开市委专题会议，安排部署当前重点工作，研究开发区改革、年度综合考核和洛阳机场建设等工作。

就做好当前重点工作，会议强调，要抓好事关洛阳未来发展全局的高铁、机场等重大基础设施建设，推进呼南高铁豫西通道、洛阳机场三期改扩建等重大项目落地，积极推动建设洛阳至京津冀、长三角和珠三角地区新的高铁通道，着力提升洛阳枢纽功能。要做好平台公司重组和改革，提升平台运营能力，形成良性循环，为基础设施建设、产业发展、民生事业发展提供有力保障。要把产业项目落地作为当务之急，积极争取上级支持政策，确保成熟的项目迅速对接落地，谋划的项目抓紧推进，新谋划一批重大项目，尽快形成更多新的工业投资。要抓好伊滨区产业谋划，按照科技产业新城的定位，规划建设伊滨科技城，布局建设一批成长性高科技型项目，统筹推进现有重大公共设施共建共享，打造洛阳当前和未来一段时间最重要的发展平台。要加快优化中心城区教育和医疗资源布局，优化设计方案，坚持质量为本，倒排施工工期，高水平建设一批特色鲜明的现代化高中；统筹提升医院软硬件实力，建设一批高水平综合性医院，打造城市医疗服务高地。要抓好创新能力建设，依托驻洛高校和科研院所建设一批高水平实验室，依托重点企业建设一批高水平产业研究院，依托科技产业社区建设一批孵化、中试平台，加快构建具有洛阳特色的创新体系。要抓好党员干部的系统培训，聚焦习近平总书记关于创新驱动发展的重要论述，以及现代产业经济、文旅文创发展、互联网传播、群众工作等重点内容，制定系统培训方案，全面提升干部队伍思想认识和能力素质。

会议听取了我市开发区改革工作情况汇报，指出要深刻理解、准确把握省委省政府关于开发区高质量发展的部署要求，加强统筹协调，用好改革关键一招，有效增强开发区发展动力活力。要落实改革要求，推动环都市区按“一区多园”要求整合现有开发区，推动南部地区现有开发区转型打造特色产业开发区，争取设立伊滨科技城，鼓励有条件的县区争创国家级农业开发区，加快形成开发区高质量发展新局面。要明确发展定位、调整规划布局，科学选准主导产业，推动产业集群发展、资源集约利用。要逐步剥离开发区社会管理职能，理顺社会事务管理体制机制，推动开发区聚精会神抓经济发展。要抓好改革重点，推行“管委会+公司”模式，深化人事制度、薪酬体系等内部运行机制改革，从本质上回归开发区的经济属性。要因地制宜优化开发区四至边界。

会议听取了洛阳市年度综合考核工作、各县区经济社会高质量发展绩效考核与评价办法(试行)等方案汇报。会议指出，树立科学的激励导向，对不同县区和部门实行分类考核，对调动基层工作积极性具有重要作用。要优化制度设计，统筹用好经济社会高质量发展、党的建设、群众满意度调查等指标，提高考核体系的科学性。要坚持“硬生成”导向，坚持统一考核，多用数据评判，提高考核方法的科学性。要优化指标设置，做好与省考核指标的衔接，更好体现省委省政府工作要求；既要突出地区差异化，又要落实共性发展要求，始终把创新引领发展摆在首位，强化生态优先理念，落实资源环境约束性指标，加强对乡村振兴“五大抓手”的单列考核；科学设置指标权重，统筹总量、结构、质量、增速等考核要素，突出年度重点工作、重大民生工程，提升考核工作的科学性。要抓好市直部门综合考核，既要考核常规工作，更要突出创造性工作，引导各部门聚焦中心大局，不断增强工作主动性。

就进一步抓好洛阳机场建设，会议强调，要加强组织领导，成立工作专班，抓紧研究洛阳机场建设、发展各项工作。要加强与国家民航局、国家民航飞行学院的对接衔接，深化各方共识，实现共赢发展。要科学论证洛阳机场三期扩建方案，按照前瞻30年的要求，科学确定吞吐量，明确建设标准，更好适应未来发展所需。要深化投资主体、建设方式等研究，为科学组织机场建设提升工作奠定良好基础。

杨骁、何伟、王军、孙延文、任丽君等参加会议。(记者 李东慧)