抓好“红色物业”创建工作 提升基层治理能力水平

昨日，市委常委、组织部部长何伟到洛龙区调研基层党组织学习贯彻市第十二次党代会精神、“红色物业”创建及城市基层党建工作开展情况等。

昨日，市委常委、组织部部长何伟到洛龙区调研基层党组织学习贯彻市第十二次党代会精神、“红色物业”创建及城市基层党建工作开展情况等。 昨日，市委常委、组织部部长何伟到洛龙区调研基层党组织学习贯彻市第十二次党代会精神、“红色物业”创建及城市基层党建工作开展情况等。 何伟先后到古城街道英才社区建业高尔夫小区、开元路街道天元社区元华国际小区，实地了解小区党支部建设、“红色物业”创建工作开展情况等，对该区“红色物业”创建工作取得的成效表示认可。 在随后召开的座谈会上，何伟指出，要充分认识开展“红色物业”创建是提升基层治理能力、治理水平的必然要求，是开展“我为群众办实事”实践活动、贯彻落实市党代会精神的重要抓手。要始终把服务居民群众、增进人民福祉作为“红色物业”创建工作的出发点和落脚点，谋划好我市“红色物业”创建三年行动计划，积极探索党建引领城市基层治理的有效路径，推进城市基层治理体系和治理能力现代化。要进一步强化党的领导、完善基层民主、依法规范管理、加强分类指导、强化工作保障、压实工作责任，积极学习先行地区经验，坚持全域推动，让物业管理服务深度融入基层治理，着力解决群众急难愁盼问题，抓好“红色物业”创建“小切口”，做实基层治理“大文章”，让全市人民的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。 张玉杰参加调研。(记者 孙小蕊)