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洛阳召开全国文明城市创建工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 18:30

对标对表强力推进问题整改
全域全面全民抓好创建提升
我市召开全国文明城市创建工作推进会 杨骁参加会议并讲话

　　23日，我市召开全国文明城市创建工作推进会，坚持问题导向、目标导向、结果导向，通报当前我市全国文明城市创建工作中存在的突出问题，对下步工作进行安排部署。

　　市领导杨骁、王飞、孙延文等参加会议。

　　市委副书记、政法委书记杨骁指出，当前，我市全国文明城市创建工作已进入攻坚的关键时期，要提升认识，切实把落实市第十二次党代会精神贯穿到文明城市创建全过程、各方面、各环节，把文明城市创建作为城市工作的总抓手，按照创建全国文明典范城市的标准，常态长效抓好各项工作，推动文明城市创建工作再上新台阶。要突出重点，针对短板弱项，对标对表强力推进问题整改，充分发挥各部门职能作用，做好交通秩序整治、小区物业管理提升、农贸市场改造提升、交通场站环境治理和市容市貌、空中缆线和车辆停放集中整治等工作，广泛动员广大基层干部群众，以最快速度、最强力度、最严标准、最佳成效，确保问题见底清零，扎实推进各项工作落地落实落细。要压实责任，各级党委政府主要领导扛稳扛牢创建主体责任，各级文明委发挥好牵头抓总作用，市文明办、市创建办发挥好组织协调作用，各城区充分发挥办事处、社区、网格的作用，各有关部门、有关单位强化大局意识、协作意识、配合意识，做到无缝衔接、合力推进，确保创建工作圆满成功。要做到措施精准，坚持标准化、常态化、科学化、社会化运作，拉高标杆、分类施策、完善制度、广泛动员，全域全面全民抓好创建提升，在现代化建设新征程中实现新担当、展现新作为，为重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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