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市委召开专题会议 研究城市规划建设管理和文明创建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 21:31

市委召开专题会议
研究城市规划建设管理和文明创建工作
江凌主持　　

　　14日，市委书记江凌主持召开市委专题会议，研究城市规划建设管理和文明城市创建工作。

　　会议听取了城市规划建设管理、全国文明城市创建工作机制等情况汇报。与会人员坚持问题导向，就深化城市规划建设管理领域改革，补齐城市建设短板、完善提升城市功能等提出了意见建议。

　　会议指出，洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期。要统一思想、深化认识，集中抓好关键项目，着力完善功能、提升品质。抓好重大基础设施项目建设，组建专班，细化方案，积极推进洛阳机场三期改扩建项目，加快呼南高铁豫西通道前期工作，实施一批城市快速路和断头路打通工程，推动地铁尽快成网，改造提升洛阳火车站、洛阳龙门站，扩大动车组存车场建设规模，着力提升枢纽功能。抓好重大产业平台项目建设，积极打造伊滨科技城，规划建设一批科技产业社区、先进制造业基地、文旅文创产业平台。抓好重点民生领域项目建设，有序做好中心城区高中迁建工作，规划建设一批特色鲜明的现代化高中，优化调整中心城区医疗资源布局，积极推进健身、养老、文化等公共服务进社区，丰富基层社区精神文化活动，建设更高品质幸福洛阳。

　　会议强调，要加大城市有机更新力度。压实各区责任，制定统一标准，加快推进老旧小区改造，有序做好城中村改造，对农贸市场进行“硬件”升级和“软件”提升，实施一批小游园、背街小巷、街道景观绿化提升等“微改造”项目，打造靓丽舒适的城市生活空间。要推动管理力量下沉。深化放权赋能改革，理顺市区两级规划管理体制机制，推动管理权限下沉，落实好人员、经费保障，推动财权与事权相匹配，充分调动城市区积极性主动性，不断提升城市精细化管理水平。要完善文明城市创建机制。统筹发挥好市文明委统筹协调作用、文明办跟踪督办作用，压实各区各部门主体责任，加快创建全国文明典范城市。

　　会议还研究了古城快速路提升、与二广高速便捷连通方案等。

　　王军、孙延文等参加会议。(记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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