助力文明城市创建 孟津这所幼儿园这样做

“请亮灯！”20日中午，在孟津区星海蓝天幼儿园小三班，年仅四岁的李亦恒在听到老师的肯定后，把吃得干干净净的饭碗摆好，然后走到教室“光盘请亮灯”活动区前，郑重其事地按下按钮，点亮了自己头像旁边的小圆灯。

“请亮灯！”20日中午，在孟津区星海蓝天幼儿园小三班，年仅四岁的李亦恒在听到老师的肯定后，把吃得干干净净的饭碗摆好，然后走到教室“光盘请亮灯”活动区前，郑重其事地按下按钮，点亮了自己头像旁边的小圆灯。

这个令孩子们“成就感”十足的动作，来自小三班班主任郭琳艳的创意——“光盘请亮灯”签到板。记者看到，签到板上贴着班级每个同学的大头照，照片旁有一盏小圆灯。孩子们只需轻轻一按，就可以点亮自己的一盏灯，代表当天达成了“光盘”目标。

“设计‘亮灯’动作，一方面是为了提高孩子们吃饭光盘的趣味性，另一方面是想在孩子心中种下勤俭节约的种子。”郭琳艳说，活动自开展以来，不仅受到了孩子的喜爱，还获得了家长们的一致好评，“不少家长反映，孩子回家后，也把学到的文明理念带了回去，在孩子们的监督下，全家的文明氛围也获得了提升。”

记者注意到，除了小三班的“光盘请亮灯”活动，该园其他班级也在同步开展各具特色的教育活动，内容涉及家风家训、交通规则、传统礼仪文化、爱国主义教育等，这些活动都有一个共同的主题——“大手牵小手，文明齐步走”。

孟津区文明城市建设服务中心副主任李文华介绍，孟津区自8月以来，积极开展新时代文明实践、关爱未成年人“牵手行”活动，以“大手牵小手，文明齐步走”为主题，按就近原则，将全区各中小学、幼儿园分包给各文明单位，开展了爱国主题教育、科普教育、兴趣课堂、安全教育、志愿服务等活动。

“牵手行”活动开展以来，孟津区各中小学、幼儿园积极创新“自选动作”，将勤俭节约、敬老爱老、爱党爱国等理念融入日常教学中，开展了丰富多彩的活动，通过文明校园建设助力文明城市创建。（洛报融媒记者 刘嘉仪 王艳杰 通讯员 董洁 文/图）