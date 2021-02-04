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2021年度河南省技术创新中心开始申报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 16:32

　　24日，记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省技术创新中心申报工作已启动。

　　建设领域

　　重点围绕量子信息、关键基础件、电力装备、超硬材料、尼龙新材料、小麦、动物疫病防控、地下安全检测、黄河流域生态保护、体外检测等领域建设符合产业升级和发展需求的省级技术创新中心。

　　申报条件

　　申报条件包括牵头单位在河南省境内注册登记，在申报建设领域建有省级或省级以上创新平台；牵头申报单位拥有一定数量处于国内或省内领先水平且具有自主知识产权的科研成果；拟组建省技术创新中心科技人员占职工总数比例不低于10%，国家或省级高层次人才不少于3人等。

　　支持政策

　　省级技术创新中心依托行业龙头骨干企业、中央和省属科研院所、“双一流”和特色骨干等高等院校建设，是全省各类科技创新平台的“先锋队”。省级技术创新中心获批组建后，可优先获得鼓励科技创新的资金、项目、人才等政策支持。

　　符合条件的单位可登录“河南省科技管理信息系统”(http://xm.hnkjt.gov.cn/)按要求进行填报，并于11月2日前将系统生成的申报材料报送至市科技局，咨询电话：63932963。(记者 戚帅华 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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