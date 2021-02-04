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绵延一公里！观众排长队有序观赏帆船赛【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.24 13:38

　　今天10时许，2021年洛阳市帆船邀请赛继续在洛河上阳宫水面举行，共有15艘帆船参赛。

　　现场

　　观众有序观赛，绵延一公里长

　　记者在现场看到，比赛开始前已有众多市民前来观赛。沿着洛浦公园上阳宫段北岸的护栏，前来观赛的群众绵延近1公里长，大家按照现场要求，整齐站立在围栏后面饶有兴趣地观看比赛。

　　“这是第一次在洛河上看见帆船，非常新鲜。”家住西工区的赵女士带着孩子一起到场观看，比赛过程中，小家伙一直挥舞着双手，为参赛选手加油助威。

　　花絮

　　有个别船只偏离航道，有惊无险

　　为本次比赛保驾护航的洛阳神龙水上义务搜救队队员告诉记者，相对于摩托艇、皮划艇等相对激烈的水上运动，帆船比赛整体节奏比较舒缓，安全性较高。

　　在昨天的比赛中，有一名参赛的女舵手在清理舵上的杂物时不慎落水，有惊无险的是，凭借良好的水性和对船的熟悉度，她迅速浮出水面，爬上帆船。

　　此外，昨天的比赛中，有个别船只偏离航道，在洛河南岸的岛屿附近受阻后无法前行，搜救队的队员驾驶摩托艇，将帆船成功拖出，将其拖送至正常赛道。（洛报融媒记者 孟山 李卫超 文/图/视频）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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