创建国家生态文明建设示范市 加快美丽洛阳建设步伐——访市生态环境局党组书记、局长蒋智涛

“我们将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以推动减污降碳协同增效、提升全域生态保护治理水平为目标，加快美丽洛阳建设步伐。”日前，市生态环境局党组书记、局长蒋智涛在接受记者专访时说。

“我们将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以推动减污降碳协同增效、提升全域生态保护治理水平为目标，加快美丽洛阳建设步伐。”日前，市生态环境局党组书记、局长蒋智涛在接受记者专访时说。

蒋智涛表示，全市生态环境系统将以习近平生态文明思想为指引，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，深入打好污染防治攻坚战，切实加强黄河流域生态保护，促进经济社会发展全面绿色转型。

紧盯创建国家生态文明建设示范市目标。以县区示范创建为抓手，以改善区域生态环境质量、推动生态文明体制改革和生态经济体系建设为基石，强力推进国家生态文明建设示范市创建工作。计划到2023年，全市创建成功5个国家级生态文明建设示范县(区)、3个省级生态县(区)。

深入开展污染防治攻坚。推动减污降碳协同增效，提升全域生态保护治理水平。加强大气污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加大细颗粒物和臭氧协同治理力度，持续削减主要污染物排放，基本消除重污染天气。加强水污染防治，严格落实河长制，全面完成河渠综合治理、消除黑臭水体。加强土壤污染管控和修复，建设土壤污染防治先行区。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路。制定实施碳达峰行动方案，推动重点行业有序达峰，加快形成绿色低碳生产生活方式。全面推行林长制，高标准实施国土绿化，推进林业结构调整，加快建设森林洛阳。统筹推进山水林田湖草沙生态保护修复，提升生态系统质量和稳定性。加快构建现代环境治理体系，健全有利于绿色发展的体制机制，既要优化营商环境促进企业发展，又要强化生态环境保护监管执法，提升生态环境保护执法效能，促进生态环境修复与改善。

蒋智涛表示，我市将持续推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”，加快构建生态环境建设体系，不断筑牢生态安全屏障，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。（记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）