洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

创建国家生态文明建设示范市 加快美丽洛阳建设步伐——访市生态环境局党组书记、局长蒋智涛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:39

　　“我们将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，以创建国家生态文明建设示范市为抓手，以推动减污降碳协同增效、提升全域生态保护治理水平为目标，加快美丽洛阳建设步伐。”日前，市生态环境局党组书记、局长蒋智涛在接受记者专访时说。

　　蒋智涛表示，全市生态环境系统将以习近平生态文明思想为指引，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，深入打好污染防治攻坚战，切实加强黄河流域生态保护，促进经济社会发展全面绿色转型。

　　紧盯创建国家生态文明建设示范市目标。以县区示范创建为抓手，以改善区域生态环境质量、推动生态文明体制改革和生态经济体系建设为基石，强力推进国家生态文明建设示范市创建工作。计划到2023年，全市创建成功5个国家级生态文明建设示范县(区)、3个省级生态县(区)。

　　深入开展污染防治攻坚。推动减污降碳协同增效，提升全域生态保护治理水平。加强大气污染防治，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加大细颗粒物和臭氧协同治理力度，持续削减主要污染物排放，基本消除重污染天气。加强水污染防治，严格落实河长制，全面完成河渠综合治理、消除黑臭水体。加强土壤污染管控和修复，建设土壤污染防治先行区。

　　坚定不移走生态优先、绿色发展之路。制定实施碳达峰行动方案，推动重点行业有序达峰，加快形成绿色低碳生产生活方式。全面推行林长制，高标准实施国土绿化，推进林业结构调整，加快建设森林洛阳。统筹推进山水林田湖草沙生态保护修复，提升生态系统质量和稳定性。加快构建现代环境治理体系，健全有利于绿色发展的体制机制，既要优化营商环境促进企业发展，又要强化生态环境保护监管执法，提升生态环境保护执法效能，促进生态环境修复与改善。

　　蒋智涛表示，我市将持续推进蓝天、碧水、净土、国土绿化、生态修复“五大行动”，加快构建生态环境建设体系，不断筑牢生态安全屏障，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。（记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    蓝莲

    秋风牡丹

    情景人像

    重阳闻菊香 登高致远方
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605