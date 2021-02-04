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打造“五区一高地” 在建强副中心形成增长极中彰显西工新担当——访西工区委书记王进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:39

　　近日，西工区委书记王进在接受记者专访时表示，西工区将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，持续深化“商务强区、工业强区、文旅强区”发展战略，奋力在“建强副中心、形成增长极”中展现新担当新作为，在重振洛阳辉煌中谱写更加出彩的西工篇章。

　　打造全市创新要素集聚区，助推洛阳国家创新高地建设。全力统筹城市提质和科技创新，构建“双芯驱动”的创新发展布局。在中心城区板块，重点打造洛阳智能科技产业社区、西工硅巷数字经济科技产业社区。在工业园区和红山板块，建设生物医药、临空经济等科技产业社区。开展创新引领产业升级行动，谋划布局战略性新兴产业、科技服务业和未来产业，打造全市创新高地、人才高地、产业高地和开放高地。

　　打造服务业发展引领区，助推区域经济中心建设。以省级商务中心区建设为龙头，积极打造地铁沿线经济带、中轴线西工文旅产业示范带，着力推进洛神广场中央活力区等3个商圈建设，持续提升王府井新都汇等3个商圈活力，抓好西工小街、西工地、长乐街等7条特色文旅商业街区建设，完善提升“一区、两带、六圈、七街”服务业发展格局。

　　打造文旅融合示范区，助推国际文化旅游名城建设。做强“历史文化游”，深度挖掘天子驾六博物馆、周王城广场、九洲池等历史文化资源，实现隋唐文化与周文化的握手。做优“都市商务游”，加快推进特色文旅商业街区建设，打造中轴线西工文旅产业示范带。做亮“红山生态游”，以红山小镇为主战场、主平台，抓好乡村振兴和产城融合，打造近郊生态游集聚地。

　　打造宜居宜业中心城区，助推美丽洛阳建设。实施中心城区综合服务配套能力系统提升工程，坚持“组团连片”实施城市有机更新，3年内完成30个片区、537个老旧小区改造提质，有序推进背街小巷改造提升。同步强化党建引领、智慧化管理和精细化服务，着力实现共建共治共享。加快形成全市青年人才集聚地，建设青年友好型城区。

　　打造临空产业核心区及对外开放新高地，助推“一带一路”双向开放新高地建设。进一步发挥洛阳西站货运优势，加快推进洛阳B型保税物流中心、临空经济产业园、洛阳红山多式联运中心等项目建设，全力打造双向国际物流中心，助力现代物流强市建设。持续做好洛阳跨境电商通关平台扩容提质，打造洛阳五洲跨境电商综试区核心示范区。（记者 郭飞飞 通讯员 马健婷）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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