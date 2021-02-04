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今年供热季，您家暖气的热源从这里来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:51

　　供热季即将到来，今年，我市各大供热企业的热源从何而来，各热源分布、覆盖情况如何？昨日，记者对此进行了打探。

　　洛阳热力有限公司 (简称市热力公司)

　　市热力公司供热范围主要包括涧西、西工、老城、瀍河的大部分区域及伊滨全区，今冬计划新增供热面积235万平方米。

　　该公司的热源主要来自偃师华润首阳山电厂、神华国华孟津电厂和新安万基电厂。

　　近年来，随着集中供热普及率提高，燃煤小锅炉等正在退出供热“舞台”，我市开始大力发展“引热入洛”工程。

　　市热力公司在偃师、孟津、新安的热源，均是通过“引热入洛”工程引入。市热力公司相关部门负责人说，偃师“引热入洛”工程是我市首个“引热入洛”工程，于2014年年底开工，2016年年末正式投用。该工程可形成3000余万平方米的供热能力，满足我市供热东区(老城、瀍河)，及洛龙、伊滨、偃师市区企事业和群众冬季采暖需求。

　　作为我市第二项“引热入洛”工程，孟津“引热入洛”工程于2017年3月开工，2019年年末正式投用。该工程供热能力约1500万平方米，是我市洛河以北城市区集中供热的热源，并可满足我市供热西区及孟津区部分区域的采暖需求。

　　去年11月，新安“引热入洛”工程全线贯通，目前，该工程的各项配套设施已安装完毕，正在进行调试，预计今年供热季具备供热条件。据了解，新安“引热入洛”工程可实现供热能力2250万平方米，是我市供热西区的重要热源。

　　“目前，我们正与热源企业密切对接，调试设备，为即将到来的供热季积极准备。”市热力公司相关部门负责人说，此外，他们还对往年的应急机制进行了完善，并扩充了应急队伍，全力保障辖区供热质量。

　　洛阳北控水务集团新区热力分公司 (简称洛阳新区热力)

　　洛阳新区热力今冬计划新增洛阳市青年人才公寓、开元壹号瑞境苑、路劲御城B2和B3等9个供热小区，新增供热面积101万平方米，总供热面积达2024万平方米。

　　洛阳新区热力的热源为华能洛阳热电有限公司2台350兆瓦的供热机组，由1#、2#换热首站保障供热。洛阳新区热力调度中心根据天气情况，与华能洛阳热电有限公司保持密切对接，按需对热电公司的出口压力、温度及流量进行调整，满足采暖需求。

　　若在供热期间出现突发情况，且不能在较短时间内恢复，洛阳新区热力将按照《2021—2022采暖季供热运行应急调度预案》实行“压非保民”措施，优先保障为居民、医院、学校供热。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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