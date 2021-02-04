昨日上午，第四届中国·河南招才引智创新发展大会暨第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会新闻发布会在郑州举行，市委副书记、代市长徐衣显出席新闻发布会并回答记者提问。 徐衣显在第四届中国·河南招才引智创新发展大会暨第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会新闻发布会上答记者问

汇聚“第一资源” 增强“第一动力”

坚定不移走好以创新引领发展之路 昨日上午，第四届中国·河南招才引智创新发展大会暨第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会新闻发布会在郑州举行，市委副书记、代市长徐衣显出席新闻发布会并回答记者提问。 作为本届两个大会的承办城市之一，洛阳市在创新引领发展、建设人才强市方面有何具体举措？徐衣显说，洛阳市把办好两个大会作为对标对表“两个确保”、全面落实“十大战略”的重要政治任务，立足打造平台城市、青年友好型城市，坚定不移走以创新引领发展之路，加快汇聚人才“第一资源”，持续增强创新“第一动力”，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供坚强支撑。一是拓展“筑巢引凤之策”，涵养广纳贤才“蓄水池”。以市场化、平台化、专业化思维，着眼“人尽其才、才尽其用”，实施薪资、医疗、住房等一揽子“金政策”，谋划举办一系列特色专项活动，推动招才引智、创新发展、产业升级“同频共振”。二是强化“双招双引之效”，构筑项目为王“强磁场”。聚焦校地合作、揭榜挂帅攻关、科技成果转化等重点领域，征集对接高质量项目百余个，坚持“招才引智”和“招商引资”协同联动，着力在优质存量上做大增量，为洛阳高质量发展注入更多“源头活水”。三是凝聚“创新引领之力”，培育创新高地“新动能”。聚焦打造国家创新高地目标，启动建设科技领军人才创新驱动中心，推动“六新”并举，推进“五链”耦合，链接高端资源，加速成果转化，提升产业高质量发展的整体创新力、核心竞争力。(记者 李三旺)