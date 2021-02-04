洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显在第四届中国·河南招才引智创新发展大会暨第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会新闻发布会上答记者问
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.19 08:32

徐衣显在第四届中国·河南招才引智创新发展大会暨第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会新闻发布会上答记者问
汇聚“第一资源” 增强“第一动力”
坚定不移走好以创新引领发展之路

　　昨日上午，第四届中国·河南招才引智创新发展大会暨第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会新闻发布会在郑州举行，市委副书记、代市长徐衣显出席新闻发布会并回答记者提问。

　　作为本届两个大会的承办城市之一，洛阳市在创新引领发展、建设人才强市方面有何具体举措？徐衣显说，洛阳市把办好两个大会作为对标对表“两个确保”、全面落实“十大战略”的重要政治任务，立足打造平台城市、青年友好型城市，坚定不移走以创新引领发展之路，加快汇聚人才“第一资源”，持续增强创新“第一动力”，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”提供坚强支撑。一是拓展“筑巢引凤之策”，涵养广纳贤才“蓄水池”。以市场化、平台化、专业化思维，着眼“人尽其才、才尽其用”，实施薪资、医疗、住房等一揽子“金政策”，谋划举办一系列特色专项活动，推动招才引智、创新发展、产业升级“同频共振”。二是强化“双招双引之效”，构筑项目为王“强磁场”。聚焦校地合作、揭榜挂帅攻关、科技成果转化等重点领域，征集对接高质量项目百余个，坚持“招才引智”和“招商引资”协同联动，着力在优质存量上做大增量，为洛阳高质量发展注入更多“源头活水”。三是凝聚“创新引领之力”，培育创新高地“新动能”。聚焦打造国家创新高地目标，启动建设科技领军人才创新驱动中心，推动“六新”并举，推进“五链”耦合，链接高端资源，加速成果转化，提升产业高质量发展的整体创新力、核心竞争力。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·70岁母亲声音颤，儿子急得坐不住了
  • ·头晕呕吐、走不稳路 他患了脑干胶质瘤
  • ·气得胃疼真是病！ 心情不爽牵连肠胃
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    蓝莲

    秋风牡丹

    情景人像

    重阳闻菊香 登高致远方
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605