15日，“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动开幕。

“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动开幕

江凌、徐衣显等出席

15日，“才聚河洛”2021中国·河南招才引智创新发展大会暨跨国技术转移大会洛阳都市圈专场活动开幕。

市委书记江凌、科技部科技人才交流开发服务中心副主任徐辉出席开幕式。市委副书记、代市长徐衣显，省科技厅副厅长徐宗勤，省人社厅副厅长李海龙分别致辞。长江学者、西南交通大学教授李永乐，省人才办副主任、省委组织部二级巡视员李丽，市领导何伟、王军、贺敏、任丽君等参加开幕式。

为进一步聚集全球创新资源，搭建国际科技、人才交流合作平台，省委省政府决定同时举办第四届中国·河南招才引智创新发展大会和第二届中国·河南开放创新跨国技术转移大会，推动高端创新资源、高层次人才以及先进科技成果更多更好落地河南。作为大会的承办城市之一，我市举办洛阳都市圈专场活动，诚邀四海英才来洛创新创业，加快聚集各类人才优质资源，签约一批科技合作项目，推动全市科技进步和经济社会高质量发展。本次大会共设14场洛阳特色专场活动。

徐衣显表示，进入新发展阶段，洛阳肩负着“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”的光荣使命，比以往任何时期都更加迫切创新、渴求人才，正致力于打造平台城市、青年友好型城市，加快汇聚人才“第一资源”，持续增强创新“第一动力”，古都洛阳处处涌动着创新创业的激情与活力。洛阳将深入践行“八个坚持”，认真贯彻省委“创新驱动、科教兴省、人才强省”战略，全面落实市第十二次党代会精神，坚定不移走好以创新引领发展之路，遍发揽才“英雄贴”，栽好引才“梧桐树”，构筑育才“孵化器”，让人才与城市同生共长、携手前行。真诚期望、热诚邀请更多的“城市合伙人”来到洛阳，共享机遇、共商合作、共谋发展。洛阳将树牢“店小二”理念，提供“保姆式”服务，让海内外英才在河洛大地尽展其能，让更多创新创业的种子在这片沃土上生根发芽、开花结果。

开幕式上，科技领军人才创新驱动中心(洛阳)正式启动。该中心将打造一站式科技服务载体，通过有效链接科技部人才中心在库专家、国内科技领军人才、各领域企业家等高层次人才，与洛阳各类创新主体平台密切合作，解决洛阳科技创新发展需求，加速科技成果转移转化，建设区域创新发展的智力支撑平台，以人才驱动创新，为“建强副中心、形成增长极”提供科技支撑。

在开幕式项目签约环节，共有校地合作项目、揭榜挂帅攻关项目、科技成果转化项目和研发平台(机构)、双招双引项目等36个重点项目完成现场签约，计划总投资额225亿元以上。

开幕式上，我市还对外发布了《洛阳市重点产业紧缺人才需求指导目录(2021-2022)》和洛阳市支持科技成果转移转化及加强产学研合作的相关政策。

开幕式后，我市举办了人才(团队)项目路演、企业技术需求发布会、科技成果发布会等洛阳专场活动，邀请洛阳都市圈以及国内知名高校院所、创投机构、新型研发机构、高新技术企业等代表参会。（记者 孙小蕊 李迎博）