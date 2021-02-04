男子带女儿酒驾被查 民警的举动让他感动

男子酒驾被查处后，他不但认真接受处罚，还被民警举动所感动，这是咋回事？13日晚，在一次夜查现场，出现了这样暖心一幕。

男子酒驾被查处后，他不但认真接受处罚，还被民警举动所感动，这是咋回事？13日晚，在一次夜查现场，出现了这样暖心一幕。

13日晚，洛龙交巡大队在牡丹大道与厚载门街交叉口开展集中夜查，21时许，一名男子骑摩托车载送一名八九岁的小女孩经过路口。民警使用呼气式酒精检测仪对他检查发现，他每100毫升血液中的酒精含量为76毫克，属于酒后驾驶机动车，更揪心的是男子竟然还敢载送女儿。陈某某得知需要到大队里接受进一步调查处理时，他表情复杂起来，担心女儿无人照看。

随后，洛龙交巡大队隋唐城中队中队长宋征把孩子先带至安全位置，安抚孩子情绪。父女俩到大队办公地后，他得知孩子还没吃晚饭，又赶紧买来面包、酸奶等食品，并联系孩子母亲到场。

孩子的母亲李某某赶来后，夫妻二人对民警的举措感谢不已，陈某某也一脸羞愧，不敢直视妻女。最终，宋征又安排值班人员开车将这对母女安全送到家。

陈某某告诉民警，平日，自己交通安全意识淡薄。当晚，他妻子不在家，在家吃晚饭时喝了酒，还胆大到骑摩托车去接下课的女儿。要不是这次民警让他长教训，又讲了很多案例，一旦发生意外后果不敢想。

目前，警方对陈某某酒后驾驶机动车及相关交通违法正在进行进一步处理。(洛报融媒记者 郭秩铭/文 通讯员 郭红胜/图)