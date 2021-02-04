洛龙区一老人把三轮摩托车改装成多功能车 集灭火、救援、铲雪、消杀、扫路功能于一体

最近几天阴雨不断，洛龙区白马寺镇董村个体户亢社欣，每天都会骑着一辆三轮摩托车，在家门口的洛常路上义务清扫路面，让当地群众和过路司机直竖大拇指。

老亢的多功能车

最近几天阴雨不断，洛龙区白马寺镇董村个体户亢社欣，每天都会骑着一辆三轮摩托车，在家门口的洛常路上义务清扫路面，让当地群众和过路司机直竖大拇指。

老亢今年66岁，他这辆摩托车可不简单——车头部位加装了一套金属支架，上面固定着一圈U形橡胶条。车子一开动，U形橡胶条就会推着路面的积水向前走，犹如一个移动水坝；他还在车子尾部安装了一个长方形垃圾箱，里面装着像吸尘器一样的垃圾清理装置，凡车辆驶过的路面，垃圾、杂物、石子都被一扫而空。

1982年，老亢在洛常路董村路段路边开了一家杂修铺，当时该路段交通事故频发，他亲眼看见了一些惨烈的事故现场，萌生了义务救援的想法。为此，他自费买了一辆三轮摩托车并加以改造，义务开展消防救援工作，被称为“一个人的消防队”。多年来，他又陆续购买多种车辆并进行改造，好事做了一串串，事迹曾多次被新闻媒体报道。

去年疫情防控期间，老亢为助力疫情防控，又花了一天的时间把自己的三轮摩托消防车改装为防疫消杀车，可携带300公斤左右的消毒液，前后13个喷头，每天的消毒覆盖面积可达到8万平方米……

前段时间，降水较多，汛情不断。老亢发现家门口的马路上积水比较严重，路面上的石子比较多，出于安全考虑，他开始尝试制作扫路车。一开始，他在电动两轮自行车前加装了U形清水装置，虽然管用，但电动车没有倒挡，遇到一些低洼积水一次推不干净。于是把清水装置装在了防疫消杀车上，这辆车有倒挡，可随意前进后退，能反复把积水推干净。

如今，老亢的三轮摩托车已经集灭火、救援、铲雪、消杀、扫路功能于一体，成了名副其实的多功能车。他已经向有关单位申请专利，并得到了授权，就等着专利证书发下来了。

“现在时代进步了，救援机制越来越完善，政府配备的专业人员和设备也越来越多，我就想趁着自己还有劲儿，多做些力所能及的事情。”老亢说。（记者 刘嘉仪 文/图）