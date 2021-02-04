洛阳高速公路网络逐渐扩大 助推都市圈建设

连霍高速、盐洛高速、栾卢高速横穿东西，二广高速、济洛西高速、洛栾高速纵贯南北……今天的洛阳高速公路网络逐渐扩大，对于推动洛阳都市圈建设来说意义重大。

连霍高速、盐洛高速、栾卢高速横穿东西，二广高速、济洛西高速、洛栾高速纵贯南北……今天的洛阳高速公路网络逐渐扩大，对于推动洛阳都市圈建设来说意义重大。

5个在建项目“动力十足”

偌大的山谷间，金属碰撞声不绝于耳，人车往来场面比比皆是……近日，记者在新安县近距离感受济新高速建设现场的火热气氛。

今年6月，济源至新安高速公路开工。该项目全长48.5公里，其中洛阳境内33.7公里、济源境内14.4公里、三门峡境内0.4公里。

“济新高速开工标志着我市新一轮高速公路建设拉开序幕。”市交通运输部门相关负责人表示，该项目是继济源至洛阳西高速公路之后，洛济两地间又一重要通道，有利于带动沿线发展，进一步增强洛阳都市圈凝聚力。

除了济新高速，目前我市在建高速公路项目还有4个。其中，渑淅高速渑池至洛宁段隧道工程全部完成；新安至伊川高速隧道工程已完成；二广高速洛阳城区段改扩建工程、栾川至卢氏高速正在有序推进。

2个规划项目蓄势待发

近期，郑洛之间建设新高速公路的消息备受关注。

郑州至洛阳高速公路起于郑州西南绕城高速公路，向西经荥阳、巩义、偃师，止于二广高速公路。该项目全长约95公里，其中，洛阳境内长度约40公里。目前，该项目已报省发改委评审。

除了郑洛高速，我市还新规划了沁阳至伊川高速。该项目全长约98公里，其中，洛阳境内长度约为56公里。目前，该项目路线方案已初步确定，正进行修改完善。

记者注意到，《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》明确要求，洛阳都市圈要打造立体交通网，形成“三纵三横三环”高速路网布局。

市交通运输局相关负责人表示，眼下，我省高速公路“13445”工程建设正酣，我市将借“东风”规划建设更多项目。

都市圈交通将更便捷

近年，借助高速公路等道路基础设施建设，我市在推进都市圈交通和惠民政策方面不断发力：去年9月，我市开通运营发往济源的城际公交；今年7月，我市再次开通运营4条新的城际公交，进一步加强洛阳都市圈城市之间的联系。此外，我市此前还两次扩大高速免费通行范围，惠及济源、孟州等地群众。

市交通运输局相关负责人表示，按照相关规划，我市未来还将陆续开通多条都市圈城际公交，以洛阳为中心，形成通达洛阳都市圈所有县(市)的“1小时交通圈”、覆盖中原城市群核心发展区城市的“2小时交通圈”、连通中原城市群所有地级城市的“3小时交通圈”。

河洛大地上，高速路网正越织越密；以高速公路为强力支撑，洛阳都市圈辐射力正越来越强。（记者 赵硕 通讯员 赵飞虎）