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讲好洛阳故事 推动文旅融合发展进入新境界——访市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.15 08:49

　　“市第十二次党代会对文化旅游融合发展作出系统部署，为我们指明了方向、提供了遵循。”市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏在接受记者专访时表示，全市文广旅系统将深入学习贯彻落实市党代会精神，坚持创新引领，强化创意驱动，充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，大力实施文旅文创融合战略，打造具有洛阳标识的文创产品，培育壮大新型文旅业态，着力塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，助力打造青年友好型城市。

　　以品牌塑造为抓手，推动全域旅游大发展。品牌就是品质品位，就是吸引力竞争力。市文广旅局将围绕“行走洛阳、读懂历史”，梳理文化内涵，找准城市定位，坚持特色取胜，强化创意驱动，突出内容支撑，集中力量、整合资源，着力打造“盛世隋唐”“黄河文化”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”等具有较强竞争力和影响力的文化品牌，塑造全域旅游主题形象，推动全域旅游高质量发展。

　　以创意创新为抓手，推动文创产业提质升级。积极建设青年友好型城市，用“大文创”理念、市场思维和互联网思维深化供给侧结构性改革，深入挖掘洛阳丰厚的历史文化资源，加强文化基因活化，加大文创产品开发力度，培育新兴文创业态，打造文创人才会集高地，提供更多优质产品和服务体验，打造注重游客体验感的城市。

　　以项目建设为抓手，补齐产业发展短板。坚持“项目为王”，前瞻谋划，积极开展文旅产业链招商，抓实现有项目，谋划新兴项目，瞄准未来项目，打造更多具有核心吸引力和竞争力的文旅拳头产品，更好满足游客多样化消费需求。

　　以深化改革为抓手，培育壮大市场主体。聚焦问题导向，坚持市场化方向，深化文旅体制机制改革，完善产业引导机制，盘活存量，激发增量，壮大龙头文旅企业，培育发展中小微文创企业，着力打造文创产业发展的旗舰劲旅，增强文旅发展内生动力。

　　以传播体系建设为抓手，提高城市营销水平。坚持移动优先、视频为主，强化交互传播，加强传播渠道建设，提高传播内容质量，打造国际文化交流平台，提升内容传播的效度、强度和广度，主动面向市场，讲好洛阳故事，提升城市美誉度和吸引力。（记者 李冰 通讯员 曾庆华）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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