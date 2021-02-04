创新引领 躬身入局 在重振洛阳辉煌中展现嵩县担当——访嵩县县委书记宗玉红

“市第十二次党代会提出了科技创新、观念创新、体制创新、功能创新、模式创新‘五个创新’，全面体现了以创新引领发展的鲜明主题，为下一步工作提出了新要求、提供了新遵循。”日前，嵩县县委书记宗玉红在接受记者专访时表示，嵩县将持续做好学习宣传、创新引领、结合转化三篇文章，在重振洛阳辉煌中展现嵩县担当。

“市第十二次党代会提出了科技创新、观念创新、体制创新、功能创新、模式创新‘五个创新’，全面体现了以创新引领发展的鲜明主题，为下一步工作提出了新要求、提供了新遵循。”日前，嵩县县委书记宗玉红在接受记者专访时表示，嵩县将持续做好学习宣传、创新引领、结合转化三篇文章，在重振洛阳辉煌中展现嵩县担当。

做好学习宣传文章，及时跟进、准确把握走在前。嵩县将坚持“领导带头”系统学、“全面覆盖”深入讲，组织宣讲团，确保把市党代会精神宣讲工作落实到每一个党政机关、事业单位、企业车间、中小学校、乡村院落，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，用实际行动落实县委确定的“一三四五”行动计划和“两强三高一家园”远景目标，确保会议精神落地见效。

做好创新引领文章，解放思想、主动求变走在前。年底前，嵩县将开展创新引领思想观念大解放活动，在全县营造攻坚克难、开拓进取抓落实的浓厚氛围，确保市党代会精神在嵩县形成生动实践。通过学习、研讨、检视、担当四个篇章，破除因循守旧、看摊守成、推脱等靠、患得患失、坐愁行叹、本领恐慌等十种思想，树立锐意创新、为民造福、克难攻坚、担当作为、善作善成、干事创业等十个观念，答好“嵩县十问”，做到“六个表率”，进一步增强改革创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，切实增强发展的信心和决心，真正让创新成为引领嵩县高质量发展现代化建设的第一动力。

做好结合转化文章，躬身入局、担当作为走在前。嵩县将按照差异化发展理念，引领党员干部主动担当作为，切实躬身入局，推动市党代会精神与嵩县实际紧密结合。一要坚持生态立县。做好保护、治理、修复、提升四部曲，积极融入碳达峰、碳中和。做好小流域治理，严禁私挖乱采，强化水生态保护，确保一泓清水送洛阳。二要坚持产业强县。坚持走生态产业化、产业生态化道路，健全产业链。聚焦“林药烟牧菌”，在“林”上大力发展皂角刺、连翘、桔梗、山茱萸、银杏，地上地下、山上山下一起做，在自然村大力发展人工林。围绕嵩县6个先进羊品种，创新种羊培育，打出嵩县羊品牌。三要坚持旅游富民。成立文旅融合专班，打造三条环线七条路，每条旅游道路连接产业富民重点村，每条廊道连接中心村，辐射带动自然村，三年内实现“三环叠翠”，构建路网相通、景景相连、业业相连，乡村旅游“百花齐放”新格局，打造嵩县版“富春山居图”。四要坚持民生为本。坚持人民至上，成立白河镇灾后重建指挥部，加快灾后抢修及灾后重建，尽快恢复群众生产生活秩序。深入开展万名干部入万户，对受灾群众进行全面走访慰问，帮助解决群众实际难题。（记者 李冰 邱明）