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喜报！洛阳三个项目入选“创客中国”500强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 20:41

　　14日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，工信部近日正式公示第六届“创客中国”中小企业创新创业大赛500强名单，洛阳市3个项目入选，入选项目数排名全省第一。

　　洛阳此次入选的项目，分别为：

华清天木工作人员正在研究中

　　●洛龙区洛阳华清天木生物科技有限公司超高通量单细胞分选技术与设备开发项目

　　项目旨在开发具有自主知识产权的超高通量单细胞分选平台。与传统技术相比，其系统筛选速率提高104倍，试剂消耗量不足原先的百分之一，且装备操作简单方便，对样本污染风险小，无损害。

　　●涧西区中科慧远视觉技术(洛阳)有限责任公司高精度玻璃盖板外观检测设备项目

　　项目所用技术打破国外技术垄断，切实解决工厂多年来检测环节人工成本过高、检测难度大、良品率稳定性差等问题。相关设备具有3项核心技术，已实现多个行业的规模化应用并填补行业空白。

　　●中信重工机械股份有限公司城市地下空间用包络成形竖井掘进系统项目

　　项目中，洛阳矿山机械工程设计研究院开发了全球首台用于城市地下空间的包络成形竖井掘进机及配套系统。其中，12至14米级包络成形竖井掘进系统已完成首台套试制。

　　第六届“创客中国”中小企业创新创业大赛由工信部和财政部举办，旨在激发创新潜力、集聚创业资源、营造创新创业氛围，推动中小企业转型升级和成长为专精特新“小巨人”企业，助力制造强国和网络强国建设。随后，这些项目将在“创客中国”平台上，与来自全国各地的优秀项目进行比拼、交流。(记者 陈曦 文/图 通讯员 夏元祥)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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