创新谋跨越 实干勇担当——访宜阳县委书记张汉智

“市第十二次党代会站位高远、视野宏阔，思想深邃、理念新颖，极大增强了我们敢想敢干、敢拼敢争的信心和决心。”宜阳县委书记张汉智近日在接受本报记者专访时表示，宜阳将学深悟透市党代会精神，围绕宜阳县“1345”总体工作思路，创新引领、实干担当、奋勇争先，为重振洛阳辉煌贡献宜阳力量。

“市第十二次党代会站位高远、视野宏阔，思想深邃、理念新颖，极大增强了我们敢想敢干、敢拼敢争的信心和决心。”宜阳县委书记张汉智近日在接受本报记者专访时表示，宜阳将学深悟透市党代会精神，围绕宜阳县“1345”总体工作思路，创新引领、实干担当、奋勇争先，为重振洛阳辉煌贡献宜阳力量。

市第十二次党代会召开后，宜阳县委迅速行动，逐级精心部署学习贯彻市党代会精神。各级党组织积极发挥示范带动作用，带领党员干部群众认真学，准确领悟精神实质；巧用新媒体传播优势，开展全方位、多层次、宽领域的宣传报道，用鲜活生动的形式传递市党代会声音、广泛凝聚共识，推动全县上下把思想和行动真正统一到市党代会精神上来。

创新是发展之魂。宜阳将把创新摆在县域发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，统筹推进科技创新、观念创新、体制创新、功能创新、模式创新等各方面创新。尤其是突出抓好科技创新，积极实施100个支柱型规模以上企业、100个“专精特新”企业“双百工程”，加速推动“宜阳制造”向“宜阳智造”“宜阳创造”转变。

乡村振兴是发展之钥。宜阳将聚焦以乡贤返乡激发乡村活力、以“三清两建”赋能乡村动力、以市场运营凝聚乡村合力、以集镇建设挖掘乡村潜力等13项重点工作，实现由美丽乡村到美丽经济再到美丽人文的跨越式发展，打造宜阳乡村振兴的“3.0时代”。

产业集聚是发展之核。聚焦航空航天、智能装备制造、食品加工三大主导产业，落实“二分之一”工作法，设立4个驻地招商办事处，紧盯长三角、珠三角、京津冀等发达地区，积极探索“总部在沿海、分部在宜阳”“研发在外地、生产在本地”等共建模式，把优势放大、长板做长，全力打造5个百亿级产业集群。

民生改革是发展之基。宜阳将紧盯教育、医疗等重点领域民生事项，创新政府、市场、社会合力共为的公共服务供给体系，深化中小学教师“县管校聘”改革，推进义务教育阶段“双减”工作；探索临床、科研、教学“三位一体”模式，加快紧密型县域医共体建设，提升中心镇医疗服务能力，建设更高水平的幸福宜阳。（记者 孙小蕊 通讯员 张珂）