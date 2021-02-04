洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

创新谋跨越 实干勇担当——访宜阳县委书记张汉智
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:33

　　“市第十二次党代会站位高远、视野宏阔，思想深邃、理念新颖，极大增强了我们敢想敢干、敢拼敢争的信心和决心。”宜阳县委书记张汉智近日在接受本报记者专访时表示，宜阳将学深悟透市党代会精神，围绕宜阳县“1345”总体工作思路，创新引领、实干担当、奋勇争先，为重振洛阳辉煌贡献宜阳力量。

　　市第十二次党代会召开后，宜阳县委迅速行动，逐级精心部署学习贯彻市党代会精神。各级党组织积极发挥示范带动作用，带领党员干部群众认真学，准确领悟精神实质；巧用新媒体传播优势，开展全方位、多层次、宽领域的宣传报道，用鲜活生动的形式传递市党代会声音、广泛凝聚共识，推动全县上下把思想和行动真正统一到市党代会精神上来。

　　创新是发展之魂。宜阳将把创新摆在县域发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置，统筹推进科技创新、观念创新、体制创新、功能创新、模式创新等各方面创新。尤其是突出抓好科技创新，积极实施100个支柱型规模以上企业、100个“专精特新”企业“双百工程”，加速推动“宜阳制造”向“宜阳智造”“宜阳创造”转变。

　　乡村振兴是发展之钥。宜阳将聚焦以乡贤返乡激发乡村活力、以“三清两建”赋能乡村动力、以市场运营凝聚乡村合力、以集镇建设挖掘乡村潜力等13项重点工作，实现由美丽乡村到美丽经济再到美丽人文的跨越式发展，打造宜阳乡村振兴的“3.0时代”。

　　产业集聚是发展之核。聚焦航空航天、智能装备制造、食品加工三大主导产业，落实“二分之一”工作法，设立4个驻地招商办事处，紧盯长三角、珠三角、京津冀等发达地区，积极探索“总部在沿海、分部在宜阳”“研发在外地、生产在本地”等共建模式，把优势放大、长板做长，全力打造5个百亿级产业集群。

　　民生改革是发展之基。宜阳将紧盯教育、医疗等重点领域民生事项，创新政府、市场、社会合力共为的公共服务供给体系，深化中小学教师“县管校聘”改革，推进义务教育阶段“双减”工作；探索临床、科研、教学“三位一体”模式，加快紧密型县域医共体建设，提升中心镇医疗服务能力，建设更高水平的幸福宜阳。（记者 孙小蕊 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    “筑巢引凤”打造“青...
    趣味运动会 老年人玩出...
    高新区丰李镇崔昆明：...
    洛阳86岁老人回忆：设...
    精彩热帖

    画秋

    夜幕下的商场

    秋花

    凌霄花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605