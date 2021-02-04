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2024年起，洛阳中招体育考试总分值将从70分提高到100分

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:13

　　昨日，记者从市教育局获悉，从2024年起，我市中招体育考试总分值将由目前的70分提高到100分，该政策从2021年秋季入学初一学生开始实施。

　　政策

　　洛阳目前上初一的学生中招体育总分将提高到100分

　　“按照省教育厅相关要求，从2024年起，我市中招体育考试总分值将由目前的70分提高到100分。”市教育局体艺卫站相关负责人说，新的中招体育考试方案由过程性评价和终结性评价两部分构成，该政策从2021年秋季入学的初一学生开始实施。

　　按照新政，过程性评价在中招体育考试总分中占30分，分为初一、初二两个学年，每学年各15分，过程性评价由《体育与健康》课程成绩、《国家学生体质健康标准》测试成绩等构成。

　　终结性评价在中招体育考试总分中占70分，在初三第二学期进行，由必考、抽考、选考3项组成，项目设置从《国家学生体质健康标准》《体育与健康》课程内容中选取，主要测试学生的耐力、速度、力量、技能等。

　　必考项目全省统一，具体为：男生1000米、女生800米。抽考、选考项目由各地教育行政部门根据实际情况确定组考方案：抽考项目将在考前3个月左右，从素质类项目库中随机抽取确定两项；选考项目由考生根据个人特长，从技能类项目库中选取1项。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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