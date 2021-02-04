全国法考周末举行，洛阳考区发布注意事项

2021年国家统一法律职业资格客观题考试将于10月16日、17日举行。13日，洛阳考区发布考试注意事项，赶紧来看看吧！

2021年国家统一法律职业资格客观题考试将于10月16日、17日举行。13日，洛阳考区发布考试注意事项，赶紧来看看吧！

洛阳考区有3602人报名参考，客观题考试继续分两批次举行，应试人员参加其中的一个批次考试。具体为：第1批次10月16日，第2批次10月17日。两批次考试时间均为上午9：00-12：00；下午14：30-17：30，每场时长180分钟。

洛阳考区共设2个考点，分别为：洛阳职业技术学院会计学院考点(原市财会学校)，位于洛阳市西工区九都路9号院，市内有多条公交线路经过；洛阳职业技术学院信息技术与城建学院考点，位于洛阳市伊滨区科技大道6号，因距离主城区较远，请考生提前做好前往考点规划，不要因迟到错过考试。

客观题考试准考证网上打印截止时间为10月16日，请广大考生及时打印准考证，并签订《应试人员健康承诺书》。

根据洛阳考区疫情防控要求，应试人员于考前14天(10月2日起)进行自我将康状况监测，并登陆司法部报名网站进行健康打卡。出现发热、咳嗽等呼吸道症状的，及时向洛阳考区法考办公室报告，电话：0379-63334167。

考生至少提前70分钟到达考点，主动出示有效身份证件、准考证、48小时内核酸检测阴性纸质报告、“健康码”和“行程卡”，并接受体温检测。体温低于37.3℃且无咳嗽等呼吸道症状、“健康码”和“行程卡”均为绿码的考生，方可进入考点。21天内的入境人员、疫情中高风险区域人员、“健康码”和“行程卡”显示异常人员、尚未完成隔离及健康监测的人员；或者新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者、确诊病例密切接触者、不能排除感染可能的发热患者，经考点专业人员评估后认定不适合参加考试的人员，均不得进入考点参加考试。

考生要做好个人防护，佩戴一次性医用口罩，等候期间，应保持1米以上间距，避免近距离接触和交流。考生进(出)考点时，须听从工作人员指挥，沿指定路线有序入(离)场，保持合理间距，不得随意走动和聚集。

凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息，提供虚假防疫证明材料，不配合考试防疫工作，造成不良后果的，取消考试资格，记入考生诚信记录；如有违法情形，将依法追究相应法律责任。

洛阳考区温馨提示：

1.请考生在考前检查身份证有效期，如不在有效期内的，请及时更换或持临时身份证参加考试。

2.洛阳考区实行净考。考生不得随身携带文具、书籍、笔记本、纸张、报刊、电子用品、存储设备及通信工具等与考试无关的物品进入考场。

3、考生车辆不允许进入考点学校，考试期间正值各考点学校学生报到返校，学校周边交通压力较大，请广大考生尽量选择公共交通方式，合理安排出行时间，以免影响考试。（记者 申利超 通讯员 尚剑玲）