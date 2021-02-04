奋力开启制造业强市建设新征程——访市工信局党组书记、局长赵站伟

“市第十二次党代会提出，要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。这为推动全市制造业发展找准了定位、明确了目标、指明了方向。”市工信局党组书记、局长赵站伟在接受记者采访时表示，全市工信系统将深入贯彻落实会议精神，在制造业高质量发展上奋勇争先，为重振洛阳辉煌贡献工信力量。

“市第十二次党代会提出，要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。这为推动全市制造业发展找准了定位、明确了目标、指明了方向。”市工信局党组书记、局长赵站伟在接受记者采访时表示，全市工信系统将深入贯彻落实会议精神，在制造业高质量发展上奋勇争先，为重振洛阳辉煌贡献工信力量。

走好产业集聚这个制造业高质量发展的必由之路。做好“传统产业转型升级、新兴产业培育壮大、未来产业谋篇布局”三篇文章。完善产业链链长和产业联盟会长“双长制”，围绕装备制造、新材料、石油化工等主导产业，着力延链补链强链，打造农机、轴承、机器人等产业集群。面向未来市场前沿需求，着力培育新的产业集群，提升产业集聚度和竞争力。

聚焦科技创新这个制造业高质量发展的核心要求。发挥创新赋能对产业转型升级的推动作用，培育以企业为主体的产学研用金一体化科技研发机制，提升产业创新能力。推进关键核心技术攻关，加快新能源无人驾驶拖拉机、工业CT、光电连接器等优势技术研发，提升主导产业技术优势。加快制造业创新中心建设，推动国家农机装备创新中心建设提质提速，积极创建国家轴承产业创新中心。实施新一轮更深层次“三大改造”，实现规模以上工业企业创新活动全覆盖。

用好产业共建这个制造业高质量发展的重要抓手。加强洛阳都市圈产业协作，推进洛济焦高端石化、洛巩高端装备、洛渑新材料、洛汝新型建材产业带建设。实施强化龙头企业产业链招商行动，精准开展产业链招商、驻点招商、基金招商，吸引更多高成长性企业落户洛阳。加强与京津冀、长三角、珠三角地区产业合作，支持洛阳企业跨区域设立研发中心、营销中心。

抢抓数字赋能这个制造业高质量发展的战略机遇。紧抓信息技术与制造技术加速融合的“制造革命”大机遇，打造智能制造和工业互联网产业新高地。坚持传统产业智能化改造、新兴智能制造产业培育同步发力，拓展“智能+”为制造业转型升级赋能，使“洛阳智能”成为“洛阳制造”的新名片。

强化企业服务这个制造业高质量发展的有力保障。扎实开展“万人助万企”活动，积极开展“一企一策”精准帮扶，推动服务活动向纵深开展。坚持“项目为王”，持续开展工业项目建设攻坚行动，夯实制造业高质量发展项目支持。实施高成长性企业提质倍增计划，加强“专精特新”优秀中小企业培育，以优质服务激发制造业发展内生动力。（记者 陈曦 通讯员 李航）