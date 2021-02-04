增强“第一动力” 引领产业升级——访市政协副主席、市科技局局长任丽君

创新是引领发展的第一动力。市政协副主席、市科技局局长任丽君在接受采访时表示，全市科技系统将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，坚持以创新引领发展，厚植科技优势，激发创新活力，促进创新链产业链深度融合，以科技创新引领产业升级，走好从科技强到产业强、经济强的高质量发展新路。

创新是引领发展的第一动力。市政协副主席、市科技局局长任丽君在接受采访时表示，全市科技系统将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，坚持以创新引领发展，厚植科技优势，激发创新活力，促进创新链产业链深度融合，以科技创新引领产业升级，走好从科技强到产业强、经济强的高质量发展新路。

推进创新主体倍增。加快推进规模以上工业企业研发活动全覆盖，全面落实企业创新普惠性财税政策，完善提升科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，培育一批高新技术企业、“专精特新”中小企业和隐形冠军企业。

构建高能级创新平台。支持洛阳高新区创建国家绿色低碳园区，开展国家高新区企业创新积分试点工作。积极创建智能矿山装备国家技术创新中心、先进光电互连传输技术国家重点实验室、国家轴承产业创新中心，加快建设现代制造河南实验室，在高端轴承、新型耐火材料、动物疫苗等领域创建省级技术创新中心。

建设新型研发机构。引导在洛的11家省级新型研发机构深耕产业细分领域，提升产业创新源头供给能力。发挥大院大所技术积淀和创新优势，以项目合作方式同第三方机构建设以用为本、面向市场的新型研发机构，排除体制机制障碍，加快技术创新和成果转化。

构建孵化育成体系。支持中心城区建设科技产业社区，优化布局众创空间、科技企业孵化器、中试基地等，高效运营天使基金、创投基金和“科技贷”等科技金融产品，构建适应企业全生命周期的“创业苗圃—众创空间—孵化器—加速器—产业社区”创新创业生态。

实施关键技术攻关。围绕打造农机、轴承、铝钛、耐火材料等产业集群，布局实施一批重大科技专项，以关键核心技术的突破实现延链补链强链。锚定装备制造、新材料、石油化工等主导产业，实行“揭榜挂帅”等制度，加快解决“卡脖子”难题。聚焦储能与氢能、关键战略材料、生物制品与健康服务、大数据与智能机器人等领域，布局前沿技术研究，培育未来产业集群。

集聚科技创新人才。深入实施“河洛英才计划”，启动“百名科技人才入企计划”，开展科技领军人才创新驱动中心建设。开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革，建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才分类评价体系。搭建青年人才创新创业平台，完善青年人才创新创业政策，助力青年友好型城市建设。（记者 戚帅华 通讯员 张炜）