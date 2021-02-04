夯实项目支撑 推动产业转型——访市发改委党组书记、主任付涛

“市委工作报告重磅擘画了今后五年洛阳建设现代化强市、重振洛阳辉煌的宏伟蓝图，明确了实现发展目标的必由之路，是我们做好未来五年工作的根本遵循。”市发改委党组书记、主任付涛在接受记者专访时说。

“市委工作报告重磅擘画了今后五年洛阳建设现代化强市、重振洛阳辉煌的宏伟蓝图，明确了实现发展目标的必由之路，是我们做好未来五年工作的根本遵循。”市发改委党组书记、主任付涛在接受记者专访时说。

付涛表示，市发改委将把学习贯彻党代会精神作为重大政治任务，进一步深学细悟笃行，将重点围绕以下4项工作，以“钉钉子”精神推动市委、市政府各项决策部署条条落实、件件落地、事事见效。

推动产业转型升级。市委工作报告强调，制造业是洛阳的看家本领。我市将坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，在优质存量上做大增量，努力打造国内大循环和国内国际双循环中的关键环、中高端。在产业集群集聚方面，将立足洛阳现有产业基础，谋划提出全市域生产力布局，加快建设农机等9个产业集群。实施科技产业社区建设行动，尽快在中心城区建设一批科技产业社区，推动“人城产”深度融合。加强洛阳都市圈产业协作，推动洛济焦、洛巩、洛渑、洛汝产业带建设取得实质性进展。

做强枢纽功能。下一步，我市将立足洛阳区位特征，科学布局建设交通物流基础设施，促进人流、物流、资金流、信息流、技术流加速集聚。在交通基础设施方面，持续加大与国家、省汇报对接力度，争取机场三期改扩建、呼南高铁豫西通道等重大项目落地建设，争取地铁尽快成网，加快建成全国重要综合交通枢纽。在物流体系方面，将高水平建设生产服务型国家物流枢纽，谋划建设商贸服务型国家物流枢纽，打造现代物流强市。

夯实项目支撑。项目是发展的基础。我市将坚持“项目为王”，聚焦动能转换、产业发展、企业培育等重点，建立健全项目直接落地机制，做好全流程服务，以源源不断的项目建设为产业集聚提供有力支撑。常态化开展“三个一批”活动，加强对接、持续跟踪，推动在谈项目签约落地；畅通项目审批“绿色通道”，打通要素保障“关键环节”，确保项目按时开工、顺利推进；倒排工期、挂图作战、强化督导，确保“投产一批”项目达产达效。同时，科学谋划、动态调度，确保储备数量保持在开工项目3倍以上，形成梯次推进、滚动发展的项目建设良性循环。

优化营商环境。市委工作报告指出，洛阳与先进地区的差距根子是在体制机制上。我市将聚焦制度型开放，统筹推进优化营商环境工作，深化落实“1+1+25”政策体系，切实放宽市场准入、优化审批服务、降低税费负担、强化要素保障、保护合法权益，全力推进营商环境评价，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境。（记者 李迎博 通讯员 常红伟）