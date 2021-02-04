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洛阳警方有大动作：打击秋冬高发案件，挂牌整治高发案社区……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.10 23:49

　　9日，洛阳市公安局启动秋冬打击整治“亮剑”百日会战，结合秋冬社会治安规律特点，严厉打击各类违法犯罪，精准整治各类风险隐患，努力让老百姓的安全感更加充足。

　　打盗抢骗：严厉打击盗窃、“双抢”、“三车一电”、诈骗等影响群众安全感满意度的侵财类案件，重点对电信诈骗案件展开凌厉攻势。

　　打食药环：集中打击涉食药环侦、涉林涉野生动物、涉危爆犯罪案件，会同有关部门深入重点地区、领域、行业、场所、部位开展拉网式排查，鼓励群众举报，主动发现违法犯罪线索；清查城区各文玩市场、花鸟市场等涉野生动物场所，打击涉野生动物案件。

　　打黄赌毒：突出对影响城市形象的站街招嫖、卡片招嫖、地下流动赌场、利用网络涉黄涉赌以及组织跨境赌博等违法犯罪的打击整治，全面清剿吸贩毒团伙网络，切断毒品中转集散分销渠道。

　　重点物品查控：重点排查农村、林区、山区和建材化工、五金加工、小商品批发、大型集贸、物流配货市场以及易滋生枪爆隐患的城乡结合部、出租房屋、废旧厂房等重点场所、部位，收缴非法枪爆危险物品；对枪支弹药、危爆物品从业单位进行安全大检查，对安全隐患突出、整改不到位的依照相关法律法规处罚。

　　重点领域管控：开展废旧金属、“三车一电”行业整治，对存在涉黄涉赌、营利性陪侍等违规违法经营行为的娱乐场所，责令停业整顿，构成犯罪的，依法取缔并追究场所及相关人员的法律责任。

　　高发案社区挂牌整治：对城市区发案数排名前40位的社区(指居民小区、封闭楼院和城中村)进行挂牌，治理期间盗窃警情发案环比下降20%以上。

　　校园安全隐患整治：以创建“平安校园”为抓手，督促校园落实安全主体责任，严格落实校园人防、物防、技防、制度防建设，切实维护校园正常秩序，保障师生人身和财产安全。推动所有学校按要求安装一键式报警器，并与110联网，且完好率达到100%；按规定标准配足专职保安员。

　　网络安全隐患整治：加强对互联网有害信息的巡查发现，加强对衣食住行等涉网企业主体的动态摸排、有效管控、依法处理，确保网约房、网约车等突出问题得到有效管控。

　　消防安全隐患整治：开展全覆盖、无死角、地毯式排查，建立抄告机制，重点整治“九小”场所、沿街门店住宿仓储经营“二合一”“三合一”，私拉乱接电气线路，社区电动车飞线充电、楼道(室内)充电，三级消防重点单位消防设施不齐全、消防通道不畅等顽疾。

　　交通秩序整治：重点加大道路交通秩序整治，城市区重点现场整治酒驾醉驾，行人、非机动车违法以及工程运输车(渣土车)野蛮驾驶，综合治理高架桥交通违法行为；公路重点现场整治国省道疲劳驾驶、超速行驶、货车违法载人、不按规定车道行驶等严重违法行为；农村重点整治拖拉机、三轮汽车、低速货车、三轮摩托车违法载人，深化农村地区“两违”治理，严防发生重特大道路交通事故。（记者 申利超 文/图 通讯员 任双波 裴皓）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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