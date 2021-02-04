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寒露到，洛阳开启急速降温模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 11:42

　　《2021年中国天文年历》显示，北京时间10月8日9时39分迎来“寒露”节气。

　　“寒露”节气开始

　　据专家介绍，每年公历的10月7日、8日或9日，太阳到达黄经195度，为“寒露”节气开始。此时节，北半球阳光照射角度明显倾斜，地面接收的阳光热量显著减少，白天秋高气爽，夜晚冷若冰霜，因此“寒露”成为二十四节气中第一个带“寒”字的节气。

　　“寒露寒露，遍地冷露”。古人根据对大自然的观察，将“寒露”分为三候：一候鸿雁来宾；二候雀入大水为蛤；三候菊有黄华。意思是说，此时节，大雁南飞，雀鸟不见，菊花竞开。

　　由于“寒露”是气候从凉爽到寒冷的过渡和转折，相对于“白露”而言，“寒露”期间气候更凉，气温更低，标志着深秋来临。“露气寒冷，将凝结也”，甚至可见初霜，所以“寒露”之后的节气便是“霜降”。

　　急速降温模式持续开启

　　明天，全省阴天，西部、北中部大部分地区有小雨，其它地区有零星小雨。今明两天，全省大部分地区气温仍持续较低。

　　洛阳具体天气预报：未来一周的周前期受高空西南气流和地面冷空气共同影响，我市多阴雨天气。9日夜里到10日受冷空气影响，我市有4～5级西北风，阵风6～7级。

　　今天夜里到明天白天，全区阴天有小阵雨，南部山区局地有中雨，东北风2-3级，最低气温11～13℃，最高气温15～17℃。

　　明天夜里到后天白天，全区阴天有分散性阵雨，偏东风2-3级转西北风3级左右，最低气温12～14℃，最高气温19～21℃。

　　10日(周日)：多云间晴天，局部有阵雨，西北风4～5级，气温11～19℃。

　　11日(周一)：多云，气温10～17℃。

　　12日(周二)：多云到晴天，气温10～19℃。

　　13日(周三)：多云间晴天，气温9～21℃。

　　14日(周四)：多云到晴天，气温11～22℃。

　　“寒露”时节应该如何养生保健？

　　专家说，“寒露”恰值热冷交替，阳气渐退，阴气渐生，人的生理活动一定要适应自然界规律，以确保体内阴阳平衡。科学安排衣食住行，使身体同步适应气候变化，对公众十分重要。

　　伤风受凉是此时节感冒的主要诱因，“寒露脚不露”，一定要随时注意增添衣物，注重足部保暖，穿着保暖性能好的鞋袜，坚持温水浴足和穴位按摩，促进血液循环。

　　加强户外锻炼并持之以恒，以增强体质。老年人宜散步、慢跑、打太极拳，中青年可跑步、爬山、打球等；平日要注意劳逸结合，早睡早起，保证充足睡眠；还要学会保持良好的心态，因势利导，宣泄积郁之情，培养乐观豁达的胸襟。

　　“金秋之时，燥气当令”。饮食调理应遵循“养阴防燥，润肺益胃，平衡五味”的原则，适当多食甘、淡、滋润的食物，少食辛辣，以防咽干口燥，而润燥多汁的各类水果，当为首选。常吃萝卜、冬瓜、白菜、莲藕以及豆类、海带、紫菜、银耳、芝麻、乳制品等，既能生津止渴、润肺清心，又可利肠解毒，调整血压，静心安神。⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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