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洛阳市疾控中心提醒：假期出省，返洛后建议做核酸检测并自我观察14天

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.08 08:24

　　昨日，记者从市疾控中心获悉，国庆假期，新疆(含兵团)新增新冠肺炎确诊病例1例，无症状感染者4例。截至7日16时，全国(不含港澳台)疫情中高风险地区有24个。结合最新情况，市疾控中心发布重要提醒。

　　市疾控中心专家提醒，此番新疆伊犁州等地出现的疫情，当地正在进一步流调，此次疫情再次为大家敲响警钟，疫情防护不容丝毫大意。

　　●时刻关注国内疫情和中高风险地区变化，非必要不前往伊犁州、哈尔滨市、绥化市、厦门市等有中高风险地区或有本土病例报告地区的城市；确需前往的，在出发前及返洛后均应向所在社区(村)、单位报备，途中做好个人防护，返洛后配合做好各项防控措施。

　　●拟从疫区来(返)洛人员，以及与公布的感染者行动轨迹有交集的来(返)洛人员、所有健康码“红码”和“黄码”人员必须第一时间主动向所在社区(村)、工作单位或所住酒店报备，配合做好核酸检测、健康监测、隔离医学观察等防控措施。

　　●建议假期到省外旅游、出差的人员返洛后主动做一次核酸检测，并自我观察14天，做好健康监测。本人及家人出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，不要自行购买药物治疗，尽快到就近的医院发热门诊诊治排查，就医过程中避免乘坐公共交通工具，做好个人防护，及时进行新冠病毒核酸检测，如实向接诊医生告知旅行史、活动史和接触史。

　　●日常出行做好防护，规范戴口罩，做好手部卫生，坚持分餐制。尽量选择户外活动，避免到空间密闭、通风较差场所，减少在密闭场所的逗留时间。遵守预约、限流等相关规定，避免大规模聚集，同时配合测温、查码、扫码、一米线等防疫规定。

　　●请符合接种条件的群众，尽早主动完成疫苗全程接种，早日建立全民免疫屏障。(记者 王博东 通讯员 梁秀梅 毛倩)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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