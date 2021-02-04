提振干事创业精气神 再创洛阳发展新辉煌——全市干部群众高度关注市第十二次党代会

连日来，我市干部群众通过各种方式，关注市第十二次党代会盛况，分享感受、体会。

连日来，我市干部群众通过各种方式，关注市第十二次党代会盛况，分享感受、体会。创新、改革、乡村振兴、青年友好型城市等市委工作报告出现的关键词，成了讨论的高频词。大家纷纷表示，要认真学习贯彻市第十二次党代会精神，以共同的奋斗目标激励大家接续奋斗、砥砺前行，凝聚起全市上下干事创业的磅礴力量，在新征程上不断创造新的时代伟业，再创洛阳发展新辉煌。

“市委工作报告提出，要提升治理体系和治理能力现代化水平，加快形成共建共治共享的治理新格局，这为基层党建工作指明方向、厘清思路。”涧西区委组织部副部长杨来恩说，将继续大力弘扬焦裕禄精神，按照“项目化推动、标准化建设、智能化运用、品牌化打造”工作思路，积极构建五级组织体系，探索打造社区服务综合体，为居民提供涵盖教育、文化、医疗、养老等全方位服务。

“市委工作报告提到的‘提升城市功能’‘平台城市建设’‘建设幸福洛阳’等论述，理念新、内容实，发人深省、催人奋进。”西工区汉屯路街道党工委书记柳瑞丽表示，将加快思维模式转变，以创新谋发展，大力发展地铁沿线经济带，努力将汉屯路特色文旅商业街打造成西工区文旅产业示范街，不断提升辖区对广大青年人才的吸引力。

洛阳讯罗计算机技术有限公司董事长黄君佳目前还在迪拜为迪拜世博会提供相关服务保障，他第一时间通过手机关注了市第十二次党代会的盛况。“作为一名‘80后’青年创业者，深入学习报告后，我倍感振奋和鼓舞。”黄君佳表示，企业将加大研发投入力度，在身份认证和密码技术领域加速突破、加快融合，促进多种新兴身份认证技术的产业落地和技术转移，全面激发企业创新活力。

“以创新引领发展，我深表赞同。”作为“河洛英才计划”引进团队学术带头人，北京航空航天大学直升机研究所副所长王放一直关注着市第十二次党代会的消息。王放说，面对新发展格局，洛阳更需要坚持以创新为引领，抢占未来产业发展制高点，重塑洛阳发展新优势。“我愿与洛阳一同成长，推进产学研深度融合，为洛阳制造业高质量发展作出自己的贡献。”王放表示。

“返乡创业人员有技术、有资金、有人脉，是推动产业发展的重要力量。”洛阳市虚实网络科技有限公司董事长温国粮说，因对家乡有着割舍不下的深厚情感，自己多年前返乡创业，如今创立的品牌“龙乡故事”麻花已小有名气。他建议，给予返乡创业人才更多关心关爱，搭建跨领域跨行业的交流平台，营造尊重创新创业的良好氛围，激发大家返乡创业，共建更加美好的家乡。

今夏，面临疫情防控和防汛救灾的双重压力，瀍河区东关街道党工委书记孙颖颖一直带着社区党员干部奋战在一线。“市委工作报告提出建设更高品质的幸福洛阳，这也是基层工作人员的奋斗目标。”孙颖颖说，要及时了解百姓需求，不断解决群众“急难愁盼”问题，努力为老百姓提供更加优质的服务，让群众过上更有品质的幸福生活。(洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君)