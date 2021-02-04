创新创业勇立潮头 汇聚磅礴青春力量——全市干部群众高度关注市第十二次党代会

连日来，市第十二次党代会的胜利召开引发全市党员干部群众持续关注。大家对市委工作报告绘就的宏伟蓝图满怀期待，纷纷表示要抢抓机遇、应对挑战，以勇立潮头、敢想敢试、敢闯敢干的创新创业劲头，推动洛阳发展不断取得新的更大成就。

连日来，市第十二次党代会的胜利召开引发全市党员干部群众持续关注。大家对市委工作报告绘就的宏伟蓝图满怀期待，纷纷表示要抢抓机遇、应对挑战，以勇立潮头、敢想敢试、敢闯敢干的创新创业劲头，推动洛阳发展不断取得新的更大成就。

“我们的企业正处于成长期，市委工作报告中提到要‘完善支持青年就业创业的政策体系，让青年人竞相创新创业’，让我们对未来发展充满信心。”洛阳飞度智能科技有限公司是一家刚成立不久的绿色智慧档案库房设计建设企业，公司创始人田航说，市委提出建设青年友好型城市，关切青年创业者所需所盼，更坚定了他在洛阳打造“智慧档案库房建设第一品牌”的目标。

在洛阳理工学院王城校区的国家大学科技园，有100多家像飞度智能科技有限公司这样的小微科技企业，这些企业法人代表年龄均在35岁以下。“市委提出‘建设青年友好型城市’，让这些年轻人备受鼓舞。”洛阳理工学院副校长黄志全说，国家大学科技园着力营造鼓励创新、宽容失败的创业氛围，下一步将按照市委要求，持续完善创新创业服务链，为青年创业者“背书”“撑腰”，让他们心无旁骛地投身到创新创业中去。

如何提升城市功能品质与青年人的契合度？看到市委工作报告中的相关内容，洛龙区图书馆馆长孟亚琼有自己的思考，“身为一名基层青年文化工作者，我要充分站在青年的角度，积极谋划开展满足青年需求、符合青年特点的文化服务，充分利用城市书房等公共文化空间，搭建线上线下交流分享平台，为年轻群体提供更多优质精神‘大餐’，让城市的厚重文化滋养青年。”

“市委工作报告提出‘用好洛阳丰富的红色教育资源’，我们将创新展陈思路、展示方式，让红色文化在新一代年轻人中传承，赋予当代青年乘风破浪的正能量。”中共洛阳组纪念馆相关负责人王丹说，每一个红色地标，都是一段浓缩的历史，该馆将致力于讲好红色故事，引领前来“打卡”的青年一代始终坚定理想信念、勇于投身创新创造，奏响新时代的青春之歌。

在偃师区邙岭镇省庄村，返乡创业青年王兴国也在关注党代会。“前不久，我成为一名正式党员，在乡村振兴的舞台上勇于探索，更加主动发挥党员的先锋模范作用。”王兴国说，实干是青春最美的姿态，他将继续创新思路、模式，借助电商销售、农业科技、现代化设备，推动传统黄杨种植产业做大、做强，让家乡成为吸引青年人才创新创业的平台。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。在现代化建设的崭新征程上，洛阳各行各业对青年人才诚意满满。“洛阳有平台、有温度，也在不断使出更大的力度招揽青年人才。”作为我市引进的肝胆外科青年专家，市中心医院副院长闫宏宪博士对此深有感触。他表示，机遇与重任当前，他和他的团队将充分发挥专业特长，进一步提升豫西地区肝胆外科技术水平，助力国家区域医疗中心建设。（洛报融媒记者 智慧）