29日下午，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会举行第一次全体会议，会议选举产生了新一届市纪委常务委员会委员、书记和副书记。

中共洛阳市十二届纪委一次全会召开

选举产生了市纪委常务委员会委员、书记和副书记

29日下午，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会举行第一次全体会议，会议选举产生了新一届市纪委常务委员会委员、书记和副书记。

李保国同志受中国共产党洛阳市第十二次代表大会主席团委托主持会议。

会议应到纪委委员39名，实到39名，符合规定人数要求。

会议选举产生了中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会常务委员会委员、书记和副书记，李保国当选为中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会书记。选举结果经十二届市委一次全会通过后，市委常委、市纪委书记李保国在中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第一次全体会议上讲话。

李保国首先向新当选的十二届市纪委委员表示祝贺，并代表新一届市纪委常委会对大家的信任和支持表示诚挚感谢。

李保国说，在全市上下坚持以创新引领发展，奋力开启现代化建设新征程的关键时刻，能否肩负起监督保障建设现代化强市、重振洛阳辉煌的重任，既是对新一届市纪委常委会领导水平的考验，也是对全体纪委委员和全市纪检监察干部能力素质的检验。我们一定要倍加珍惜省纪委、市委的重托和厚望，倍加珍惜全市党员干部和人民群众的信任和期待，不断增强政治责任感和历史使命感，强力推动洛阳全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效、新突破，确保市第十二次党代会提出的各项目标任务落地落实见效。

一要对党忠诚。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足纪检监察机关的职责使命，持续强化政治监督，保障发展“第一要务”，确保习近平总书记的指示要求、党中央的决策部署在洛阳不折不扣贯彻落实，督促激励全市党员干部以实际行动践行“两个维护”，监督推动省委、市委的各项部署要求落到实处、取得实效。

二要敢于斗争。深刻领悟习近平总书记关于发扬斗争精神、增强斗争本领的重要要求，坚定斗争意志、把准斗争方向、明确斗争任务、掌握斗争规律、讲求斗争方法，切实做到惩治腐败寸土不让、纠治“四风”绝不手软、监督预防动辄则咎、敢于容错激励担当，始终保持共产党人敢于斗争、善于斗争的风骨、气节、操守、胆魄。

三要团结协作。带头讲团结、带头顾大局、带头做表率，既要积极做好分管工作，又要维护班子的集体领导，确保在思想上同心、目标上同向、行动上同步、落实上同力，找到最大公约数，画出最大同心圆，凝聚起勇往直前、无坚不摧的强大合力。

四要本领高强。始终把政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，准确把握大局大势，自觉服从服务于中心大局，既要当好指挥员更要当好战斗员，紧盯现代化强市建设需要加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高监督预防、执纪执法办案工作的质效。

五要创新求效。保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，围绕“治未病”与“治已病”统筹紧密结合、把“治未病”摆在首位，结合工作实际抓创新、用好政策策略抓创新、突出特色亮点抓创新、坚守原则底线抓创新，让改革创新、真抓实干成为全市纪检监察干部的鲜明特质，真正通过创新探索新思路、拿出新办法、创造新经验、开创新局面。

六要遵纪守法。带头尊法学法用法守法，自觉用党规党纪和法律法规约束自己，认真落实监督执纪工作规则和监察法以及监察法实施条例规定，实事求是、依规依纪依法进行容错免责，努力实现政治、纪法、社会效果相统一、最大化，引导和激励党员干部自觉在“严”的氛围下担当作为、干事创业。

七要绝对干净。始终保持对权力的敬畏之心、对纪法的戒惧之心、对事业的进取之心，严格监督、严格管理、严格约束纪检监察干部队伍，确保惩恶扬善的利剑永不蒙尘。

李保国最后说，我们要在新一届市委的坚强领导下，忠诚履职、敢于担当，锐意创新、奋勇拼搏，持续开创全市纪检监察工作高质量发展新局面，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章提供坚强保障。(洛报融媒记者 李三旺 孙小蕊)