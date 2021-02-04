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十一假期，洛龙区邀您观非遗、赏国潮、品美食
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.29 13:17

　　29日，洛报融媒记者从洛龙区获悉，十一假期该区将举办“迎国庆·非遗畅享文化节暨文化合作社节目展演”和“迎国庆·秋日山乡生活体验节”，邀您观非遗、赏国潮、品美食，体验惬意乡村生活。

　　“迎国庆·非遗畅享文化节暨文化合作社节目展演”将于10月1日在洛龙区文化双创产业园开幕。开幕式当天，由洛龙乡村(社区)文化合作社选送的十支非遗团队将为观众带来一场精彩纷呈的非遗展演，曹屯排鼓、大里王狮舞、洛阳海神乐等非遗项目都将在现场演出。当天，还有“喜迎祖国生日共谱绚丽华章”党史知识广场答题活动等您参与，“学霸”还将获得相应礼品奖励。

　　10月1日至7日，洛龙文化双创产业园内的各家店铺也将结合自身特色，推出非遗展演节目，带给游客“七天不重样”的文化体验。同时，园区还将开展特色美食和非遗文创展销活动，金珠沙梨水、洛宁蒸肉、栾川豆腐等特色家乡美食等您来尝，一起品味“舌尖上的洛阳”。

　　十一假期结束后，洛龙乡村(社区)文化合作社展演将继续开展，为辖区热爱文艺的群众和团体提供展示展演舞台，活跃文化氛围。

　　“迎国庆·秋日山乡生活体验节”在洛龙区科技园街道溢坡电影村举行。10月1日至7日，电影村将推出农家美食免费尝、乡村舞台节目免费赏、电影场景免费换装体验、采摘蔬菜免费送、户外露营路免费提供等十项免费活动，展现洛龙区乡村振兴新成果。广大游客可在一系列特色活动过程中享受趣味十足的乡村慢生活，感受乡村振兴新图景，收获别样假期体验。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 张娅娣)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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