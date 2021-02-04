“党建+社区”为洛阳居民提供问题解决新方案

15日下午4点，一场特殊的“圆桌会议”在洛阳市洛龙区英才社区建业高尔夫花园小区举行。参加会议的四方代表分别来自社区党委、物业党支部、小区党支部和业主代表。

“圆桌会议”进行中

15日下午4点，一场特殊的“圆桌会议”在洛阳市洛龙区英才社区建业高尔夫花园小区举行。参加会议的四方代表分别来自社区党委、物业党支部、小区党支部和业主代表。

“我认为，现在小区的蚊虫消杀频次太高，不利于我们业主的健康。”一名业主代表首先发言，矛头“直指”小区物业公司，现场一度“辣味”十足。

物业代表发言

“咱小区水系、植物多，入秋后，不少业主向我们反映蚊虫多影响生活。”物业公司的相关负责人有些委屈，她解释道，作为小区物业，他们当然想为大家提供更舒适的居住环境。

在几轮交谈之后，眼瞅着各方都差不多把自己的话匣子倒干净了，英才社区党委副书记、居委会副主任武金发话了。“你们考虑的都有理，但这事儿的关键就在于你们双方沟通不够充分。”武金说，业主担心杀虫剂有害健康，这没错；物业想保证小区的舒适度，也没错，“以后物业在每次进行蚊虫消杀前，都提前把消杀时间、消杀范围、所用的消杀药剂品牌这些信息，向业主公布，以便业主提前避开消杀区域。”