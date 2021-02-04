洛龙区4条背街小巷完成改造 看看有你家附近的吗？

洛龙区这几条背街小巷已经完成改造，周边群众出行更加顺畅。

洛龙区这几条背街小巷已经完成改造，周边群众出行更加顺畅。

今年以来，该区已完成关圣街展览东路至翠云东路段、东岗村道学院路至景石路段、枣平路中州东路至洛白路段、安乐敬老院路景石路至新伊大街段在内的4条背街小巷改造提升工程。

8日，洛报融媒记者来到已完成改造的关圣街看到，改造后的沥青路面平坦通畅，两侧路灯也全部完成提亮改造。

洛龙区区住建局相关负责人介绍，在背街小巷改造中，洛龙区更加突出“路面提升、功能完善、增绿提质、精细管理”主攻方向，在改造老旧道路中同步做好绿化种植、镶嵌花岗岩道牙、人行道透水铺装等工作，在保证街道整洁畅通、方便市民出行的同时，更好彰显城市特色。