洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区瞄准年轻群体 叫响“洛龙读书会”文化服务品牌（建设青年友好型城市）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.08 08:17

　　“斜杠青年”话生活、走近非遗、艺术云课堂……本月，洛龙区将继续推出系列文化服务，叫响“洛龙读书会”文化服务品牌，为年轻群体提供更多优质精神大餐。

　　“各位观众大家好，今天来到我们直播间的是著名画家王绣老师……”8月28日，在“洛龙读书会”主题直播间内，洛龙区图书馆馆长孟亚琼变身为主播，带领网友“隔空见证”牡丹如何在画纸上徐徐绽放，直播吸引了约30万名网友观看。目前，“洛龙读书会”已开展4场直播活动，涉及健康、文化、教育、艺术等多项内容，总点击量超百万次。

　　“网络直播突破了空间限制，除了本地青年，还吸引了不少外地年轻人观看。”孟亚琼介绍，考虑到年轻人的上网习惯，直播选择在多个视频平台上同步播出，如洛阳网、抖音、微信视频号、哔哩哔哩等。下一步，“洛龙读书会”将通过“云分享”“云交流”“云互动”三大板块，与更多新媒体平台联动，同时积极组织本土专家、网红主播等青年人才，策划推出一系列文化趣味足、科普服务性强的新媒体线上活动，让洛阳丰富的文化资源跃上“云端”，搭建青年网络共享交流平台。

　　除了线上活动，“洛龙读书会”还为年轻人量身定制了丰富多彩的线下文化活动，艺术夜校就是其中之一。9月1日晚，新一期艺术夜校课程准时开课，听课名额早已被抢订一空。“用一座难求来形容毫不为过。”艺术夜校相关负责人介绍，每期课程通过“精彩洛龙”微信公众号上线后，预约名额几乎“秒光”。

　　在坚持课程公益性质的基础上，“洛龙读书会”创新引入市场化团队参与运营，将“志愿者教师招募＋培训机构＋商家平台合作”等方式作为优质师资力量及服务的保障。与此同时，“洛龙读书会”也不断探索新的课程内容、寻找新的教学场所、聚合更多本土文化资源，尽最大可能让“洛龙读书会”各项活动惠及更多年轻人。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 谢芳）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·有强直性脊柱炎家族史者，要定期检查
  • ·原想动手修雨棚 竟把自己送上手术台
  • ·不经意一瞥，他帮老人发现严重骨疾
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市栾川县已入秋 是全省入秋最早的县
  • 新规实施！买卖二手车 转移登记更便利
  • 小区改造绽新颜 居民乐享新生活
  • 市委常委会召开（扩大）会议 学习贯彻...
  • 为产业发展再添动力！洛阳机器人及智...
  • 省人大常委会专题调研组来洛调研
  • 提醒！偃师发往洛阳龙门站的803路公交...
  • 不到4小时！洛阳发出首张快速核发的居...
  • 共享单车、电单车乱停乱放 洛阳城管部...
  • 5年曲折路 冬枣丰收了【视频】
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    美色天堂

    九月的葱兰、丹桂

    八月桂花香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605