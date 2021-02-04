洛龙区瞄准年轻群体 叫响“洛龙读书会”文化服务品牌（建设青年友好型城市）

“斜杠青年”话生活、走近非遗、艺术云课堂……本月，洛龙区将继续推出系列文化服务，叫响“洛龙读书会”文化服务品牌，为年轻群体提供更多优质精神大餐。

“斜杠青年”话生活、走近非遗、艺术云课堂……本月，洛龙区将继续推出系列文化服务，叫响“洛龙读书会”文化服务品牌，为年轻群体提供更多优质精神大餐。

“各位观众大家好，今天来到我们直播间的是著名画家王绣老师……”8月28日，在“洛龙读书会”主题直播间内，洛龙区图书馆馆长孟亚琼变身为主播，带领网友“隔空见证”牡丹如何在画纸上徐徐绽放，直播吸引了约30万名网友观看。目前，“洛龙读书会”已开展4场直播活动，涉及健康、文化、教育、艺术等多项内容，总点击量超百万次。

“网络直播突破了空间限制，除了本地青年，还吸引了不少外地年轻人观看。”孟亚琼介绍，考虑到年轻人的上网习惯，直播选择在多个视频平台上同步播出，如洛阳网、抖音、微信视频号、哔哩哔哩等。下一步，“洛龙读书会”将通过“云分享”“云交流”“云互动”三大板块，与更多新媒体平台联动，同时积极组织本土专家、网红主播等青年人才，策划推出一系列文化趣味足、科普服务性强的新媒体线上活动，让洛阳丰富的文化资源跃上“云端”，搭建青年网络共享交流平台。

除了线上活动，“洛龙读书会”还为年轻人量身定制了丰富多彩的线下文化活动，艺术夜校就是其中之一。9月1日晚，新一期艺术夜校课程准时开课，听课名额早已被抢订一空。“用一座难求来形容毫不为过。”艺术夜校相关负责人介绍，每期课程通过“精彩洛龙”微信公众号上线后，预约名额几乎“秒光”。

在坚持课程公益性质的基础上，“洛龙读书会”创新引入市场化团队参与运营，将“志愿者教师招募＋培训机构＋商家平台合作”等方式作为优质师资力量及服务的保障。与此同时，“洛龙读书会”也不断探索新的课程内容、寻找新的教学场所、聚合更多本土文化资源，尽最大可能让“洛龙读书会”各项活动惠及更多年轻人。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 谢芳）