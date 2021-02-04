12日至27日，二广高速洛阳城区段伊滨、龙门收费站匝道将封闭

司机朋友们注意了！10日，洛报融媒记者从相关部门获悉，按照二广高速公路洛阳城区段改扩建工程施工计划，伊滨收费站、龙门收费站部分上下站匝道要封闭施工。
司机朋友们注意了！10日，洛报融媒记者从相关部门获悉，按照二广高速公路洛阳城区段改扩建工程施工计划，伊滨收费站、龙门收费站部分上下站匝道要封闭施工。
司机朋友们注意了！
10日，洛报融媒记者从相关部门获悉，按照二广高速公路洛阳城区段改扩建工程施工计划，伊滨收费站、龙门收费站部分上下站匝道要封闭施工。
封闭时间为12日至27日，封闭区域为伊滨收费站由南向北方向的上、下站匝道，龙门收费站由北向南方向的下站匝道。
届时，社会车辆可这样绕行：沿伊滨收费站由南向北上站(洛阳至济源方向)的车辆，可绕行龙门收费站或者关林收费站上站；沿伊滨收费站由南向北(平顶山至洛阳方向)下站的车辆可绕行龙门收费站下站；沿龙门收费站由北向南(济源至洛阳方向)下站的车辆，可绕行伊滨收费站下站。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
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