洛龙区连续两年购买“精准防贫保险”，降低返贫风险

记者昨日从洛龙区获悉，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防止返贫和新致贫，该区财政出资，连续两年购买“精准防贫保险”，并纳入全区民生实事工作，有效化解出险群众的返贫致贫风险。

记者昨日从洛龙区获悉，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有效防止返贫和新致贫，该区财政出资，连续两年购买“精准防贫保险”，并纳入全区民生实事工作，有效化解出险群众的返贫致贫风险。

“病，该治就治，不用担心钱，‘精准防贫保险’还能再报一部分。”昨日上午，洛龙区农业农村局工作人员来到西岗村王振杰家中对他说。

王振杰家一共四口人，包括80多岁的老两口、一个常年卧病在床的女儿和尚在念书的外孙女，日子过得紧巴巴。去年，王振杰因病住院，光个人自费就掏了1万多元。就在此时，“精准防贫保险”发挥了大作用。

提交材料、各部门初审、保险公司审核……没过多久，1万元理赔金就打到王振杰银行卡上。“个人不用掏一分钱，就报了1万元，真是及时雨！”王振杰说。

今年王振杰的老伴因病住院，又花了1万多元。本来医生建议进行二次手术，老伴心疼钱，不肯再住院。考虑到这一家人的特殊情况，洛龙区农业农村局工作人员主动对接，约定等老人再次住院治疗后及时进行理赔，减轻他们的经济负担。

自去年以来，洛龙区财政出资，每年为有返贫风险的建档立卡脱贫人口和有致贫风险的非贫低收入人口购买1800份“精准防贫保险”。“精准防贫保险”主要包括因病理赔、因学理赔、因灾理赔、因意外事故理赔和脱贫救助五个方面。当保障对象出现因病、因学、因灾、因意外等致贫返贫因素，以及其他特殊情形时，可按照保险赔付标准获得相应保险理赔，原则上单笔赔付金额不超过1万元。

这种保险最大的特点是不针对具体个人，而是一类人，名义上是1800份，实际上全区农户都是保障对象，实现了险种由“定人定量”到“群体共享”的转变。

截至目前，洛龙区共有45个家庭获得赔付，累计赔付金额23万余元。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 李薇）