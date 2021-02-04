洛龙区再添一家社区养老服务中心

17日上午，洛龙区通达社区养老服务中心在开元壹号瑞境苑小区建成投用。

17日上午，洛龙区通达社区养老服务中心在开元壹号瑞境苑小区建成投用。 17日上午，洛龙区通达社区养老服务中心在开元壹号瑞境苑小区建成投用。 通达社区养老服务中心共有两层，建筑面积1500平方米，适老化设施齐全，设置有图书阅览区、书画创作室、儿童乐园、棋牌室、助浴区、保健理疗区、日间照料区、托养服务区、小餐桌服务区等，让老人不出家门就能享受到养老服务。 通达社区养老服务中心负责人李荣霞介绍，未来将会配备社工师、康复师、健康理疗师、心理咨询师和专业的养老护理人员等，根据社区老人的需求和相关医院合作，定期给本社区老人提供免费义诊和远程问诊服务。 当日，洛龙区通达社区养老服务中心联合中浩德物业一起为社区6位老人过集体生日。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图)