一村（社区）配一个律师 洛龙区121个村（社区）实现100%全覆盖

洛龙区当前共有30余所律师事务所，专职律师数量多达400多名。为深入开展“我为群众办实事”实践活动，自今年以来，洛龙区为每个村(社区)都配备一名职业律师当法律顾问，进行对口服务，实现121个村(社区)100%全覆盖，做到“一村(居)一法律顾问”。

最近，洛阳市洛龙区龙康社区练庄小区调解委员会收到了居民王女士送的一面锦旗。锦旗缘何而来？事情还要从上个月说起。

8月下旬王女士的儿子在小区内玩耍时，被地下车库采光房破碎的玻璃割伤，紧急送医治疗后花了8000多元。关于定责，王女士与物业方都认为是对方过错，双方僵持不下，便向小区调解委员会寻求帮助。

在接到调解委员会的求助电话后，龙康社区法律顾问曹志召详细地介绍相关法律法规，认为此次事件中王女士方应该承担主要责任，物业方则承担次要补充责任。随后双方达成一致，签订《和解协议书》。

得益于律师的参与，一次纠纷得到顺利解决，这正是洛龙区推进“一村(居)一法律顾问”工作的一个缩影。

洛龙区当前共有30余所律师事务所，专职律师数量多达400多名。为深入开展“我为群众办实事”实践活动，自今年以来，洛龙区为每个村(社区)都配备一名职业律师当法律顾问，进行对口服务，实现121个村(社区)100%全覆盖，做到“一村(居)一法律顾问”。

该区在各村(居)明显位置安装“村(居)法律顾问公示牌”，将法律顾问的姓名、联系方式、服务律师事务所、法律服务内容进行公示，便于群众及时与村(居)法律顾问联系，实现真正“零距离”沟通。

洛龙区司法局相关负责人介绍，律师每个月都要前往社区提供法律咨询服务，帮助群众解决具体法律问题，调解矛盾纠纷。除此之外，律师们还要定期为居民开展法治讲座，接受居民电话咨询等。

截至今年8月，121位律师共开展普法宣传261次、调解纠纷84次、接受法律咨询1000余件。洛龙区司法局相关负责人表示，下步要进一步创新服务形式、丰富法律服务内容，切实提升村(居)依法治理能力，努力为人民群众提供及时、精准、普惠、优质的法律服务，让老百姓在家门口就能享受到专业、免费的法律服务。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 李薇 文/图）