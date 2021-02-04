洛阳日报社坚持移动端优先、视频化呈现、交互性传播 全媒体聚焦市第十二次党代会

“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”“青年因城市而聚，城市因青年而兴”……昨日，洛阳日报社旗下抖音官方账号“掌上洛阳·洛视频”原创的党代会系列短视频一经发布，引发众多网友点赞、评论。截至当天22时，单条视频阅读量突破30万次，跟评近200条，好评如潮。

曾宪平 万晓阳 刘冰 任鑫 摄

“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”“青年因城市而聚，城市因青年而兴”……昨日，洛阳日报社旗下抖音官方账号“掌上洛阳·洛视频”原创的党代会系列短视频一经发布，引发众多网友点赞、评论。截至当天22时，单条视频阅读量突破30万次，跟评近200条，好评如潮。

与此同时，掌上洛阳客户端、洛阳网、洛报“微矩阵”等新媒体平台，纷纷以海报、长图、视频等体验感、交互性强的融媒体作品，滚动发布市第十二次党代会盛况，形成“指尖上”的热议话题，累计阅读量超千万次，把这道传统时政新闻“大餐”做出了巧意和新意。

在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点，市第十二次党代会隆重开幕，擘画蓝图，举旗定向。这也是检验洛阳日报社作为党媒改革创新、融合发展成效的实战练兵场。

新媒体时代，赢得青年就能赢得主动。为充分做好此次党代会报道工作，洛阳日报社主动策划、融合发力，成立了由20名青年党员记者组成的“青年党员特别报道组”，把报道重点全面转向青年，以青年记者的视角，以移动端优先、视频化呈现的理念，在交互传播中让青年与党代会“零距离”。

“洛报融媒策划制作的《洛阳‘十四五’，就要这么犇》视频太酷了，主题宏大又时尚新潮，以科技范儿十足的震撼视觉效果，将洛阳今后五年的发展蓝图在城市美景中一一展现，让人充满期待。”青年创业者刘铮说，在朋友圈看到该视频后，他毫不犹豫点赞、转发。不少外地好友看到后，也纷纷被洛阳这座城市“吸粉”。

如何在第一时间、用最佳方式发出党代会“好声音”？答案就在洛报融媒“中央厨房”。借助这一“最强大脑”，前线记者与后方编辑、制作团队实现无缝对接，洛阳日报社各媒体平台在报道上呈现出“深融合、交互性”的特色——

25日起，拥有百万用户的掌上洛阳客户端开设《市十二次党代会特别报道》专题，利用新闻客户端优势，通过弹窗推送、开屏海报、轮播图等方式，第一时间播发代表报到、会场防疫、代表专访、大会动态等稿件百余篇。掌上洛阳客户端及洛视频抖音、快手、视频号等第三方平台矩阵共发布党代会视频70条，全网总点击量超千万次。

洛阳网设计制作宣传海报

国家一类新闻网站洛阳网精心策划制作《中国共产党洛阳市第十二次代表大会》新闻专题，推出党代会集纳式报道，《代表报到！洛阳进入“党代会时间”》点击量达“10万＋”。同时，根据市委工作报告内容，提炼“金句”“热词”，制作大量宣传海报，在朋友圈广泛传播。

洛阳网推出新闻专题

《洛阳日报》《洛阳晚报》利用官方微博、头条号、视频号等新媒体平台，开设#喜迎党代会 共话新愿景# #喜迎党代会 看身边变化# #喜迎党代会 说说心里话#等话题，引发网友普遍关注、讨论。

有速度、有温度、有力度。这些人气颇高的融媒体产品，兼具权威性、易读性和传播力，取得了良好的传播效果和社会效果。网友“云端上”说：“洛阳的发展是每个洛阳人的骄傲，我每条都转发，让所有朋友都来了解我的城市、我的家。”

党代会时间，洛阳日报社将坚持守正创新，持续以全媒体形态全力呈现大会盛况，融通网上网下，传递党心民意，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌凝聚强大正能量。（记者 白云飞 智慧）

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