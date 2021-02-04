昨日，杨骁同志与市直代表一团的代表一起讨论审议市委工作报告，听取代表意见、建议。

深入学习领会报告精神实质 带头履职尽责重振洛阳辉煌

杨骁参加市直代表一团讨论审议

昨日，杨骁同志与市直代表一团的代表一起讨论审议市委工作报告，听取代表意见、建议。

代表们在发言中纷纷表示，市委工作报告总结成绩实事求是，指出问题不遮不掩，部署未来工作重点突出，契合党中央和省委部署、符合洛阳实际、顺应人民期盼，是一份高屋建瓴、求实求效、内涵丰富的好报告。

在听取大家发言后，杨骁说，市第十二次党代会在洛阳全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键节点召开，意义重大而深远。市委工作报告科学谋划了洛阳建设的宏伟蓝图，为我们做好下步工作、重振洛阳辉煌指明了方向。要深刻领会报告以创新引领发展的突出特点，以观念创新为重点，进一步解放思想，带动各领域全面创新，走好以创新引领发展之路。要准确把握报告的重要内容，增强落实市委决策部署的针对性实效性。以科技创新引领产业发展，落实差异化发展要求，重塑区域发展格局；着力完善城市功能，提升城市品质，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活；全面推进乡村振兴，以“151”工作部署为抓手，建强基层党组织，激发乡村活力；促进文旅融合发展，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，把文化资源优势更好转化为发展优势；抓好干部队伍建设，把握正确的执纪导向，激励党员干部担当作为、干事创业。

杨骁强调，市直代表要认真讨论审议市委工作报告，深入学习领会报告精神实质，带头履好职、尽好责，把广大党员干部群众的思想和行动统一到市委工作部署上来，锚定目标、奋发图强，把党代会擘画的宏伟蓝图变成美好现实，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。(记者 孙小蕊 郭飞飞)