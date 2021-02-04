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出席市第十二次党代会代表分团讨论审议市委工作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.28 08:45

　　昨日，出席中国共产党洛阳市第十二次代表大会的代表们满怀信心和激情，分团讨论审议江凌同志代表中国共产党洛阳市第十一届委员会所作的工作报告。

　　各代表团的代表们在讨论审议时紧扣报告主题，踊跃发言，畅谈感受，建言献策，现场气氛十分热烈。大家一致认为，市委工作报告语言精炼、文风朴实，实事求是地回顾了市第十一次党代会以来我市取得的主要成绩，尤其是站在乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程的起点上，科学、务实、创新部署了今后五年的战略举措和发展蓝图，充分体现了中央、省委的部署精神，彰显了洛阳的责任担当。报告是一个动员全市上下不忘初心、牢记使命，勇于创新、开拓进取，坚持以创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章的好报告，一致表示拥护这个报告。

　　“创新是引领发展的第一动力。”涧西区、高新区、洛龙区、伊滨经开区(示范区)代表团的代表们表示，坚持以创新引领发展是大势所趋、发展所需、潜力所在。要以思想观念大解放推动改革发展大突破，以科技创新引领产业升级，以体制机制创新激发内生动力，以城市功能创新增强聚合能力，以发展模式创新重塑区域发展格局。只要我们将“创新”这关键“一子”置于发展全局中的重要位置，就一定能抢得先机、赢得主动，拼出洛阳高质量发展新天地。

　　汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县南部四县的代表们在讨论审议时认为，市委工作报告把加强南部地区生态环境保护放在了重要位置，令人鼓舞、催人奋进。大家表示，要以生态保护为前提，用好良好生态这个最大优势，进一步保护好水源，加强生态治理与修复，积极创建绿色矿山，让良好生态环境成为南部地区高质量发展的有力支撑。要坚持以富民为导向，以产业为核心，开创乡村振兴新局面。

　　制造业是洛阳的“当家产业”，如何推动制造业高质量发展？新安县、伊川县、宜阳县、偃师区、孟津区代表团的代表们在讨论审议时认为，要推动产业集聚、突出科技创新、开展产业共建，扎实开展“万人助万企”活动，坚持“项目为王”，常态化开展“三个一批”活动，持续优化营商环境，在更大范围内配置优质资源，加快构建优势互补、共赢发展的制造业高质量发展新格局。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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